Sabe a gloria

Hay lugares que, por insospechados, hacen que conocerlos se convierta en una doble, triple (no, no, no)... múltiple experiencia. A unas cinco horas y media de la Ciudad de México, a dos de Papantla y a una de Martínez de la Torre está ubicado el pequeño poblado de Misantla, toda una sorpresa en Veracruz.

Esta población guarda una historia impresionante y presume una vocación turística que vale la pena ir a descubrir antes de que se vuelva tendencia y, al desarrollarse, corra el riesgo de perder su esencia.