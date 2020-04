Sábado y domingo no circularán los urbanos

Con el problema que traemos del coronavirus es muy difícil que nosotros saquemos los gastos y los domingos es un día en el que hay rutas que están muertas... no hay la conveniencia de que andemos acabándonos las unidades en estos días difíciles que no hay ingresos Ramón Hernández Manríquez, secretario general de la Unión de Taxis y Micros Verdes de Ciudad Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Además del domingo, el sábado será otro día de la semana en el cual microbuses, autobuses urbanos y taxis, no circularán como medida contra el coronavirus informó la Subsecretaría del Transporte local, esta medida, aclaró, fue tomada de común acuerdo con los prestadores del servicio de la capital del estado.

"Este paro de los domingos fue un acuerdo con nuestro secretario (César Verástegui) con los concesionarios y los concesionarios, ya en la tarde, fueron y nos manifestaron que solidarizándose con el Gobierno iban a parar también los sábados", reveló el director de Operaciones de la Subsecretaría del Transporte, Francisco Bustamante Treviño, "yo creo que esta también es buena medida porque así le damos dos días de pausa al contagio de este virus".

Fue el propio secretario general de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, quien precisó que entre un 30 y un 40 por ciento del padrón vehicular de los concesionarios se halla detenido a causa de la disminución en el número de usuarios; asimismo, recalcó que las unidades en operación deberán de observar las recomendaciones de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) como lo es usar cubrebocas, gel antibacterial y guardar sana distancia al interior de los vehículos.

´Circular no deja ni para los gastos´, concesionarios

Luego que autoridades del Transporte dieron a conocer que las diferentes rutas en esta localidad no circularán los sábados y domingos, los concesionarios del ramo señalaron que la disminución en el número de pasajeros ya ha repercutido en sus ingresos por lo que el no trabajar esos dos días no representará un impacto a la economía del sector.

"Con el problema que traemos del coronavirus es muy difícil que nosotros saquemos los gastos y los domingos es un día en el que hay rutas que están muertas... no hay la conveniencia de que andemos acabándonos las unidades en estos días difíciles que no hay ingresos, que ni los gastos se sacan", reveló el secretario general de la Unión de Taxis y Micros Verdes de Ciudad Victoria, Ramón Hernández Manríquez.

El representante de concesionarios y operadores del Transporte dijo que previamente se había acordado reducir entre un 50 y 60 por ciento el número de las unidades en circulación, así como ampliar el horario de salida de las unidades de las terminales para buscar reducir costos de operación como lo es combustible y refacciones. De hecho, el profesor Hernández Manríquez recordó que hay rutas completas que están fuera de servicio y otras que operan con unas pocas unidades, "vamos a apoyar hasta donde sea posible porque esto es de interés general".