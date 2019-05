¡Sábado de fiesta en la Treviño Kelly!

La Liga José Guadalupe Treviño Kelly estará de fiesta este sábado 18 de mayo para inaugurar su Torneo número 53, el cual tendrá una de las ceremonias más emotivas y nostálgicas que se recuerden en la familia Kelly.

En la ceremonia que está anunciada para comenzar en punto de las 18:30 horas, la directiva de este organismo realizará un triple homenaje póstumo para personajes que dejaron huella en distintas épocas en esta liga reynosense que es sin duda una de las más importantes de Tamaulipas y de México.

Los nombres de; Lic. Merced Martínez Cantú (ex presidente de la liga y manager), Raúl Randey Dórame (ex pelotero profesional y manager infantil y juvenil) y Carlos García Hernández (ex pelotero de la liga), quedarán inmortalizados en el parque y en los corazones de todos los presentes.

En este torneo se han registrado poco más de 30 equipos divididos en las diferentes categorías, incluidos los peloteros Challenger, y la mayoría de las novenas estarán desfilando por el diamante como lo marca la tradición.

Este fin de semana los equipos estarán disputando la última jornada de temporada regular para luego dar pie a los playoffs.