Ryan Reynolds sufre de ansiedad

Basados en la galanura de príncipe de Disney que proyecta en las portadas de revistas y la buena onda que transmite, uno nunca imaginaria que Ryan Reynolds es, muy a menudo, un manojo de nervios.

El pavor y las náuseas hacen presa de él antes de cualquier aparición televisiva, y llega a convencerse de que se podría morir.

"Me da ansiedad. Siempre he padecido de eso. Tanto del tipo disfrutable, de decir: 'Estoy sumamente emocionado por esto', hasta las profundidades más oscuras del espectro, lo cual no es nada divertido", señala.



Tal es la revelación de un hombre cuya vida es aparentemente perfecta, que es amado por las revistas del corazón y que, en el 2010, fue nombrado por People como el Hombre Vivo más Sexy.

Hace un par de años, Deadpool era bastante desconocido y el primer filme costó apenas 58 millones de dólares (bastante menos que cualquier cinta de superhéros).



Resultó todo un éxito, con 783 millones de dólares recabados a nivel mundial, dos nominaciones a los Globos de Oro y la designación de Reynolds como uno de los Hombres del Año de GQ, en el 2016.



También significó un renacer de las cenizas para el actor, cuyas relaciones sentimentales (un compromiso con Alanis Morissette y un matrimonio de tres años con Scarlett Johansson) a menudo opacaron su carrera (de por sí llena de altibajos).



Hoy Deadpool 2 ya ha roto récords de preventa para una cinta con clasificación R y la gran pregunta es si podrá repetir la hazaña.



"Cuando se ha generado tanta expectativa, tu cerebro siempre lo procesa como una señal de peligro", admite el canadiense.



Reynolds es mucho más contenido y de bajo perfil que sus personajes, contraste que siempre sorprende a la gente que llega a conocerlo. Por ejemplo, después de que estelarizó National Lampoon's Van Wilder (2002), sobre un estudiante universitario, varias veinteañeras se le acercaron en un bar para ofrecerle tragos.



"(Descubrieron) que era la increíblemente aburrida versión de un chico al que consideraban su ídolo", resume.



Pero lo cierto es que es sumamente divertido.



En internet abundan compendios de sus mejores tuits (tiene 10.6 millones de seguidores), muchos de ellos sobre sus dos hijas con Blake Lively.



Algo del tipo: "No importa qué libro infantil le lea a mi bebita gritona en un avión. La moraleja de la historia siempre está relacionada con la vasectomía".



LA RISA COMO SUPERVIVENCIA



Mucho de este humor, asegura, está enraizado en mecanismos de defensa que aprendió de niño.



Ryan fue el menor de cuatro hijos en Vancouver, Columbia Británica, en un hogar volátil a causa de su padre, Jim Reynolds, ex policía convertido en mayorista, a quien el actor llama "dispensador de estrés en casa".



Para conjurar gritonizas o conflictos, trataba de arreglar todo lo que pudiera molestarle a su padre, manteniendo la casa inmaculada o cortando el césped.



"Me convertí en este microgerente con piel de niño. Cuando estresas a los pequeños, se produce una extraña paradoja porque los chicos de repente están haciéndose cargo de cosas que no les corresponden".



Sin embargo, no ve su infancia con tristeza.



Su padre era complicado pero también todo un personaje. Hacía vino tinto casero en un balde de basura en el sótano (una pócima terrible de la cual todavía guarda una botella, pese a que le preocupa que alguien la beba por error y muera).



Aprendió a ser observador, a escuchar con atención, aptitudes que no habría adquirido de haber vivido en un plácido e idílico hogar. Pero sus años 20 fueron tumultuosos; lo llama su "faceta desquiciada".



"Me la pasaba de fiesta, tratando de evadirme en cierto modo", cuenta.



Con frecuencia despertaba a mitad de la noche, paralizado por la ansiedad, agobiado sobre su futuro. Se automedicó, pero luego de que varios de sus amigos murieron de sobredosis, le bajó a la parranda.



PROTAGONISTA POCO CONVENCIONAL



Entonces comenzaron a llegar papeles más importantes... luego otros pequeños y otra vez grandes. Cuando le digo que saqué un listado de la calificación de sus películas en Rotten Tomatoes, hace una pausa, se inclina hacia adelante con las manos entrelazadas y me mira a los ojos con un aire de preocupación.



"Lamento que lo hayas hecho", dice bajando la voz. "¿Estás bien? ¿Te traigo una botellita de alcohol?".



¡Ja! ¿Le molesta que no tenga tantos hits?



"Me siento como un tonto diciendo la palabra 'hit'. Pero algunos de los más grandes que he tenido no fueron aclamados por la crítica. Es un extra cuando eso sucede", señala.



Efectivamente: antes de Deadpool, sus filmes más ovacionados fueron los menos taquilleros: dramas como el filme indie Buried, del 2010, y Mississippi Grind, del 2015.



El peor fracaso fue Linterna Verde, que tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares. Dice que amó hacer la película, pero no le sorprendió que no funcionara, porque el énfasis estaba en el espectáculo más que en el personaje.



Aun así, fue una buena experiencia, pues descubrió que el protagonista arquetípico no le sentaba bien y que tendía más a la sátira. Además, se hizo amigo, y eventualmente novio de su coestrella, Blake Lively, con quien se casó en el 2012.



Antes de cerrar nuestra charla, le pregunto cómo lidia con la ansiedad, dada toda la actividad promocional que le espera.



Primero, dijo, hace muchas de sus entrevistas como Deadpool. También usa la meditación. Y, finalmente, en cuanto sube al escenario, sabe que la ansiedad se disipará, y un alivio bendito llega.



"Cuando se abre el telón, volteo a ver a este cabeza hueca y él se hace cargo. Luego desaparece otra vez en cuanto me voy del set. Es un gran mecanismo de defensa".