Ruta hacia la barbarie

Ocegueda bajo un sol de espanto, en la loma de un cerro a las afueras de Tijuana. Flores amarillas brotan del suelo, arbustos medianos, casi ningu´n a´rbol. Alejados de la costa, el calor es intenso a mediodi´a. A tiro de piedra figuran las u´ltimas casas de las colonias Delicias I, Delicias II y Delicias III. Los u´ltimos barrios de Tijuana por estos rumbos.

Hoy es el u´ltimo di´a de bu´squeda despue´s de 15 jor- nadas agotadoras. Untados de protector solar, Ocegueda y dos compan~eros peinan la loma del cerro acompan~ados de agentes de la polici´a y la fiscali´a estatal, antropo´logos forenses de la fiscali´a federal y personal de la Gendarmeri´a.

Algunos llevan palas, otros varillas. Unos visten monos de pla´stico, otros se cubren los pies con bolsas. Ocegueda, un hombre alto y ligeramente encorvado, viste jeans y camisa blanca. Se pone y quita una gorra negra al ritmo que enciende y fuma un cigarrillo tras otro. Siempre esta´ haciendo algo con las manos: fuma, le quita el envoltorio a un caramelo, contesta el celular.

"A esta bu´squeda llegamos por el sen~or Guillermo Di´az, que vive aqui´ en Delicias", explica, mientras sen~ala con un sutil movimiento de cabeza a uno de sus compan~eros. Al sen~or Guillermo Di´az le han desaparecido a sus dos hijos en los u´ltimos tres an~os.

Primero al muchacho y luego a ella. Tambie´n al novio de su hija, que e´l asume como propio. Di´az viste pantalo´n de mezclilla, camisa a rayas azules y una gorra negra con el escudo de los Xolos, el equipo de fu´tbol de la ciudad. "Yo supe que tiraban gente justo porque vivo aqui´", dice el sen~or Di´az, "se habi´an ido encontrando cuerpos, pero no se le daba seguimiento".

"Mire, lo que pasa es que en ese lugar hay galleras por todas partes", explica el sen~or Ocegueda. Ese lugar es el Ejido Maclovio Rojas, a unos kilómetros de aquí, otra de las fronteras de Tijuana con el desierto, con los cerros. El sen~or Ocegueda cuenta que desde la detencio´n de El Pozolero, en enero de 2009, hasta el hallazgo de la gallera pasaron dos an~os.

"A mi me llegaron de manera ano´nima sus dos declaraciones, la que dio ante la procuraduri´a estatal y la que dio ante la federal", recuerda. Entre ambas, dice, El Pozolero hablaba de ma´s de 29 sitios, 29 lugares donde deshaci´a cuerpos. Se los llevaban y e´l los deshaci´a. "Me puse a investigarlos. Iba, tomaba fotografi´as. De la gallera, en su declaracio´n dice que hay un cerro, un ducto, una barda de ladrillo y que ahi´ hay una gallera. Pero, ¡ahi´ en ese ejido hay ma´s de 50 galleras!', exclama el sen~or Ocegueda, como si fuera la primera vez que lee la descripcio´n del lugar. Asi´, se tardaron dos an~os en encontrarla.

Gallera, criadero de gallos. Un predio donde alguien, alguna vez, crio´ gallos de pelea; donde luego, El Pozolero, deshizo personas. "Ese mismo di´a que lo encontramos avisamos a SEIDO", dice, la oficina de la fiscali´a federal encargada de delitos de delincuencia organizada. "Al di´a siguiente rompimos las dos losas las tapas de concreto de dos enormes depo´sitos enterrados y ahi´, pues, sacamos todo".Todo, un amasijo gelatinoso hecho de grasa humana, huesos, dientes, las consecuencias de deshacer cientos de cuerpos en a´cido, trabajo que Santiago Meza Lo´pez, alias El Pozolero, hizo por an~os en diferentes predios de Tijuana. Fue uno de esos casos que rompieron fronteras. ¿Co´mo?, deci´an, ¿Por que´ pozolero? Y entonces se apuntaba una explicacio´n ma´s o menos ide´ntica en todas partes. No, es que el pozole es un caldo ti´pico de Me´xico que se hace con mai´z y con carne de pollo o cerdo. Y entonces, pues, de pozole, pozolero. Y asi´ se le quedo´. Y le hicieron libros, corridos, hasta una peli´cula.

¿Y usted piensa que a su hijo y a su hija y al novio de su hija se los llevaron aqui´, cerca de su casa? "Pues es que cuando pasan ocho di´as y no aparecen, ya te das cuenta de que ya se dio... De que ya sucedio´", dice el sen~or Di´az, que no aclara si e´l piensa que aqui´ podri´an estar los restos de sus hijos. Resulta muy difi´cil responder a algo asi´, situarse mentalmente ante esa posibilidad.

¿Y si los encuentran aqui´, tan cerca de casa?. Ya han pasa- do ma´s de ocho di´as desde que desaparecieron a sus hijos. Dos an~os y ocho meses en el caso de su hijo; ocho meses en el caso de su hija y su novio, que desaparecieron cuando salieron de la casa de los padres de e´l. Salieron y ya nadie los ha vuelto a ver.

No hay un orden aparente en lo que hacen unos y otros en el cerro durante la bu´squeda. Peinan, encuentran un a´rbol y bajo el a´rbol alguien nota que el terreno presenta una irregularidad, un hundimiento, un agujero.

Llega alguien ma´s con un machete, corta la hierba, las can~as, hace espacio. Llega alguien ma´s con una varilla. La hunde todo lo que puede y huele la punta. Y si huele feo, viene alguien ma´s, un antropo´logo, y cava con la pala. En este caso es un gato. O un perro, no esta´ claro. Pero no es humano.

Ma´s adelante, en la loma, el sen~or Ocegueda dice que Di´az se acaba de integrar con ellos. Es decir, que ahora ya forma parte de la asociacio´n de familiares de desaparecidos de Baja California, que e´l preside desde hace ya 10 an~os, un poco menos del tiempo que ha transcurrido desde que se llevaron a su hijo.

"E´l va a ser uno de mis secretarios", dice Ocegueda refirie´ndose a Di´az, "se va a encargar de llevar la bita´cora, para hacer la memoria histo´rica. Porque yo quiero que a las vi´ctimas las traten otras vi´ctimas, tienen ma´s sensibilidad".

Segu´n el sen~or Ocegueda, que lleva doce an~os en esto en el dolor, la rabia, las demandas de justicia, las bu´squedas- 1.275 personas han desaparecido en Baja California desde 2006. Lo que resulta relativamente normal en un pai´s con decenas de miles de desaparecidos. Lo que es horrible: que haya tantos des- aparecidos, que sea normal.

De todas formas, resulta aventurado sacar conclusiones dada la disfuncionalidad del Registro Nacional de Personas Desaparecidas de Me´xico. Hace un mes, la comisionada nacional de bu´squeda de personas, Karla Quintana, dijo que cuando llego´ al cargo en febrero, se dio cuenta de que el registro teni´a nombres repetidos o apartados sin ma´s informacio´n que un nombre.

"Nos donaron el predio de la gallera", cuenta el sen~or Ocegueda. "Al que era duen~o lo deshicieron en a´cido. Y luego la sen~ora no lo queri´a ni regalado y nos lo dono´ con la condicio´n de que cuando se pueda, se analicen los 16.500 litros de emulsio´n orga´nica que hay ahi´. ¡Ahi´ siguen!". Suena tan extra- n~a esa expresio´n, emulsio´n orga´nica. De alguna forma, parece que los tecnicismos ayudan. No dicen lo que se quiere decir.

En todos estos an~os, no ha habido forma de averiguar a cua´nta gente deshizo en total El Pozolero en los predios donde trabajo´. Cuando lo detuvieron y presentaron ante los medios de comunicacio´n cosa habitual en Me´xico hasta hace pocos an~os, detener a un sospechoso y llevarlo ante las ca´maras de televisio´n-, un periodista le pregunto´ que cua´ntos cuerpos habi´a deshecho. El dijo que unos 300, cifra que repitio´ en su declaracio´n ante la fiscali´a federal.

Con el tiempo se supo tambie´n que lo haci´a por encargo de Teodoro Garci´a Pimentel, alias El Teo, al parecer uno de los hampones ma´s poderosos de Tijuana en la e´poca. Que lo por haci´a por encargo de e´l y otros maleantes de su organizacio´n. La periodista Marcela Turati, que ha seguido este caso durante an~os, escribio´ en un reportaje publicado en Proceso que El Pozolero nacio´ en Sinaloa, que se mudo´ a Tecate, al este de Tijuana. Que alli´ lo captaron y le ensen~aron a pozolear. Turati recoge parte de la declaratoria de Meza Lo´pez, en la que habla de su adiestramiento: "aprendi´ a hacer pozole con una pierna de res, la cual puse en una cubeta, le eche´ un li´quido y se deshizo; los cuerpos que me daban para pozolear, me los daban ya muertos y los meti´a completos a los tambos y les vaciaba 40 o 50 kilos de polvo que compraba en una ferreteri´a".

La bu´squeda ha terminado por hoy y todos se trepan a los carros. La camioneta del sen~or Ocegueda encabeza el grupo de bu´squeda camino al ejido Maclovio Rojas. En estos di´as se celebra un foro en Tijuana con la comisionada Karla Quintana y el subsecretario de Gobernacio´n para la atencio´n de los derechos humanos, Alejandro Encinas. Ocegueda dice que vendra´n a la gallera. '

El u´ltimo di´a de bu´squeda ha conclui´do sin hallazgos. Un gato (o un perro), huesos de vaca, un auto quemado, un pozo que revisara´n dentro de un mes o dos, en la siguiente bu´squeda. El sen~or Di´az pare- ce cansado, aunque un atisbo de serenidad se abre paso en sus ojos. "Me he sentido bien", dice, "es que ahora ya me dejan buscar a los tres. Antes", dice, "no me dejaban buscar al novio de mi hija, porque no era familiar, pero ahora ya si´ me dejan".

Desde la carretera se ven cerros pardos, montan~as amarillas, una que otra ladera verde. Junto al asfalto aparecen llanteras, paleras, cementeras, canteras, ladrilleras, bodegas de todo tipo y taman~o. Al rato, las camionetas del grupo de bu´squeda toman una salida y suben una ladera gris. En la cima, en una calle sin asfaltar, junto a una antena telefo´nica, aparece una puerta de rejas blancas medio oxidada. "Y asi´ como este, ¿cua´ntos predios no habra´ asi´?", murmura el sen~or Di´az mientras baja. ¿Es la primera vez que viene? "No", contesta, "ya vine antes".

La gallera es un predio casi vaci´o que ocupa un trozo macilento de barranca. Desde abajo se ve una rampa que salva un desnivel de dos o tres metros. Arriba es ma´s o menos plano. Del lado derecho hay un cuarto pequen~o, dos metros por dos metros. Frente al cuarto esta´n las galleras, el esqueleto de las galleras. Parece, a primera vista, el intento de una casa humilde. Buenas intenciones hechas de ladrillo y cemento, una vida que quiere ser.

Junto a la rampa, en el terraple´n, ancladas a una pared pintada de blanco, hay 53 placas y en cada placa, tres nombres y debajo de cada nombre, una fecha. "Son los nombres de los que pensamos que acabaron aqui´", dice el sen~or Ocegueda, "al menos el 50% lo son".

Ocegueda dirige la asociacio´n de familiares de desaparecidos de Baja California. En la mano izquierda trae su celular, en la derecha, la varilla.

Fernando Ocegueda, en la gallera. Al fondo, las placas con los nombres de los desaparecidos. En el suelo, bajo las placas, los mosaicos que cubren las cisternas que uso´ El Pozolero.

El muro de la gallera, con las placas y los nombres de desaparecidos. Ocegueda dice que el 50% acabaron aqui´.