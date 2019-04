Russell Wilson se convierte en el jugador mejor pagado de la NFL

Seattle, Estados Unidos.

Russell Wilson se queda con los Halcones Marinos de Seattle como el jugador mejor pagado en la NFL.



Wilson publicó un video en sus redes sociales la mañana de este martes diciendo, "Seattle, tenemos un trato", poco después de acordar una extensión de cuatro años por 140 millones de dólares con los Halcones Marinos, dijo su agente Mark Rodgers a The Associated Press. El nuevo acuerdo de Wilson se extiende a lo largo de la temporada 2023 e incluye un bono por firmar de 65 millones de dólares, una cláusula de no intercambio y 107 millones de dólares en dinero garantizado.



El promedio anual de Wilson de 35 millones de dólares supera al salario anual promedio de Aaron Rodgers, que recibe 33.5 millones de dólares como parte de una extensión por 134 millones que firmó el año pasado con los Empacadores de Green Bay.



El contrato actual de Wilson por 87.6 millones de dólares y cuatro años se firmó al comienzo del campamento de entrenamiento en 2015 y se esperaba que expirara después de la próxima temporada.



"El objetivo y la esperanza de Russell eran que iba a continuar su carrera con los Seahawks y continuar trayendo campeonatos a la ciudad", dijo Rodgers, "piensa que aún quedan cosas por hacer y está deseoso de proceder sin tener que preocuparse por contratos y su futuro".



Wilson, de 30 años, había establecido un plazo de medianoche para un nuevo acuerdo con Seattle. Quería tener certeza sobre su contrato antes del inicio del programa de entrenamiento de temporada baja del equipo, que comenzó el lunes. Wilson se presentó el primer día y al final de la noche publicó un video con su esposa Ciara anunciando el acuerdo.



Pero la extensión le permite a Seattle presupuestar para el futuro, sabiendo cómo trabajar con el fuerte cheque de Wilson en los próximos años y construir un equipo contendiente en torno a la antigua selección de tercera ronda que se ha convertido en un quarterback franquicia.



El cinco veces seleccionado al Pro Bowl viene de la que fue probablemente su mejor campaña. Pese a estar en una total reconstrucción, Seattle se clasificó sorpresivamente a los playoffs, con una marca de 10-6.



Los Seahawks regresaron a una ofensiva basada en el ataque terrestre y el excepcional rendimiento de Wilson cuando tenía que lanzar pases.



Wilson lanzó para 35 touchdowns y apenas siete intercepciones, ambos los mejores totales de su carrera. Intentó solamente 427 pases, su total más bajo desde su segunda campaña, cuando Seattle ganó el Super Bowl, pero su eficiencia fue la mejor, con un índice de pasador de 110.9