Rusia expulsará a 10 diplomáticos estadounidenses en respuesta a las sanciones

Lavrov también dijo que Moscú agregará ocho funcionarios estadounidenses a su lista de sanciones y tomará medidas para restringir y evitar que las actividades de las organizaciones no gubernamentales estadounidenses interfieran en la política de Rusia .

Añadió que si bien Rusia tiene la posibilidad de tomar "medidas dolorosas" contra el negocio estadounidense en Rusia, no actuaría de inmediato para hacerlo.

Las medidas siguen a un aluvión de nuevas sanciones contra Rusia anunciadas esta semana por la administración Biden.

Golpeado por un aluvión de nuevas sanciones esta semana por parte de la administración Biden, el Kremlin está sopesando cuidadosamente su respuesta en un tenso enfrentamiento con Estados Unidos.

Si bien Estados Unidos ejerce el poder de paralizar la economía rusa, Moscú carece de palancas para responder de la misma manera, aunque podría dañar los intereses estadounidenses de muchas otras formas en todo el mundo.

A pesar de su acalorada retórica, Moscú probablemente se abstendrá de elevar demasiado las apuestas, por ahora, para evitar provocar medidas punitivas aún más duras por parte de EE. UU. Pero algunos observadores predicen que Rusia y China se acercarán rápidamente para coordinar sus políticas en medio de la creciente Presión estadounidense.

Rusia ha negado haber interferido en las elecciones presidenciales de EE. UU. De 2020 y su participación en el ataque de SolarWind a las agencias federales, las actividades castigadas por las últimas sanciones de EE. UU. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió sobre una represalia "inevitable", alegando que "Washington debería darse cuenta de que tendrá que pagar un precio por la degradación de las relaciones bilaterales".

Estados Unidos ordenó el jueves la expulsión de 10 diplomáticos rusos, apuntó a decenas de empresas y personas e impuso nuevas restricciones a la capacidad de Rusia para pedir dinero prestado. Los expertos predijeron que Moscú respondería casi con certeza de la misma manera a las expulsiones, pero se abstendría de cualquier otro movimiento significativo para evitar una mayor escalada.

El asistente de política exterior del presidente Vladimir Putin, Yuri Ushakov, invitó al embajador estadounidense John Sullivan el viernes para contarle sobre la respuesta rusa, pero el Kremlin no quiso decir qué medidas anunció.

El potencial económico de Rusia y su alcance global son limitados en comparación con la Unión Soviética que compitió con Estados Unidos por la influencia internacional durante la Guerra Fría. Aún así, el arsenal nuclear de Rusia y su influencia en muchas partes del mundo la convierten en una potencia con la que Washington debe tener en cuenta.

Consciente de eso, el presidente Joe Biden pidió que se reduzcan las tensiones y mantuvo la puerta abierta a la cooperación con Rusia en ciertas áreas. Biden dijo que le dijo a Putin en la llamada del martes que decidió no imponer sanciones más duras por ahora y propuso reunirse en un tercer país en el verano.

El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo que se estaba analizando la oferta de la cumbre.

Si bien las nuevas sanciones estadounidenses limitaron aún más la capacidad de Rusia de pedir prestado dinero al prohibir a las instituciones financieras estadounidenses comprar bonos del gobierno ruso directamente de las instituciones estatales, no se dirigieron al mercado secundario.

"Es muy importante que no haya sanciones sobre la deuda secundaria porque eso significa que las personas no estadounidenses pueden comprar la deuda y venderla a las personas estadounidenses", dijo Tom Adshead, director de investigación de Macro-Advisory Ltd, un analista y empresa asesora.

Las restricciones más estrictas también dañarían a las empresas occidentales, infligirían un dolor económico significativo a la población rusa y permitirían a Putin movilizar sentimientos anti-estadounidenses para apuntalar su gobierno.

El aumento de las sanciones podría llevar a Rusia a un rincón y provocar una acción aún más imprudente del Kremlin, como una posible escalada en Ucrania, que recientemente se ha enfrentado a un aumento de los enfrentamientos con los separatistas respaldados por Rusia en el este y una acumulación masiva de tropas rusas en todo el territorio. frontera.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, estuvo en París el viernes para discutir las tensiones con el presidente francés, Emmanuel Macron. La canciller alemana, Angela Merkel, se uniría a ellos en una llamada más tarde.

Fyodor Lukyanov, un importante experto en política exterior que lidera el Consejo de Políticas Exteriores y de Defensa con sede en Moscú, predijo que Putin probablemente aceptaría la invitación de Biden para unirse al llamado de la próxima semana sobre el cambio climático, pero podría demorarse en aceptar la oferta de la cumbre.

"No hay forma de hacer ningún trato", dijo Lukyanov. "Hay una antipatía mutua y una desconfianza total".

Afirmó que el único resultado práctico de la cumbre podría ser un acuerdo para iniciar conversaciones largas y difíciles sobre un reemplazo del acuerdo de reducción nuclear New START que Rusia y Estados Unidos extendieron en febrero por otros cinco años.

Lukyanov pronosticó que Rusia probablemente limitará su respuesta a las nuevas sanciones a una expulsión de diplomáticos en represalia, pero señaló que la creciente presión de Estados Unidos acercará a Rusia y China a largo plazo.

"Una cooperación más estrecha con China en la coordinación de acciones para contener a Estados Unidos se desarrollará más rápidamente ahora, ya que los chinos están interesados en eso", dijo Lukyanov. Si bien Rusia carece de herramientas para una respuesta simétrica a las sanciones de Estados Unidos, "tiene amplias capacidades para estimular cambios en el orden mundial", agregó.

Konstantin Kosachev, el vicepresidente de la cámara alta del parlamento conectado con el Kremlin, dijo que al golpear a Rusia con sanciones y proponer una cumbre al mismo tiempo, Estados Unidos buscó adoptar una postura dominante.

"El consentimiento de Rusia se interpretaría como un reflejo de su deseo de suavizar las sanciones, permitiendo a Estados Unidos asegurar una posición dominante en la reunión, mientras que nuestra negativa a reunirnos sería un pretexto conveniente para medidas más punitivas", escribió Kosachev en Facebook.

Argumentó que Rusia debería tomar represalias rápidamente y no apresurarse a aceptar la oferta de la cumbre de Biden.

"La venganza es un plato que se sirve mejor frío", escribió Kosachev. "Creo que el dicho se adapta bastante a una situación en la que no hablamos de venganza, sino de la debida respuesta a la acción agresiva de un oponente".

Algunos predijeron que las sanciones de Estados Unidos podrían disuadir a Rusia de cooperar con Estados Unidos en crisis internacionales.

"La posición rusa se endurecerá en Siria, el acuerdo nuclear iraní y otros asuntos", dijo Ivan Timofeev, director de programas del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, en un comentario. En lugar de actuar como un elemento disuasorio, advirtió, las sanciones "solo enojarían a Rusia y harían su política aún más dura".

Sin embargo, cualquier intento de Rusia de socavar los intereses estadounidenses aumentaría peligrosamente las tensiones con Estados Unidos y desencadenaría sanciones aún más duras, algo que el Kremlin ciertamente quiere evitar.

A pesar de las crecientes tensiones, Rusia y EE. UU. Han compartido intereses en muchos puntos conflictivos mundiales. Por ejemplo, Moscú teme que la inestabilidad pueda extenderse desde Afganistán a las ex repúblicas soviéticas en Asia Central, y está interesado en un acuerdo político allí.

En cuanto a Irán, Moscú tampoco quiere verlo con armas nucleares, a pesar de sus lazos amistosos con Teherán.

Lukyanov dijo que Rusia no intentaría utilizar los puntos calientes globales para dañar a Estados Unidos y esperaría pacientemente a ver cómo erosionan el dominio estadounidense.

"No se trata de jugar al spoiler aquí o allá", dijo. "Los desarrollos en curso ayudarán a acelerar el proceso de consolidación de las principales potencias contra la dominación estadounidense".