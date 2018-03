Rusia expulsa a 23 diplomáticos de GB

"Un total de 23 empleados diplomáticos de la Embajada británica en Moscú han sido declarados persona non grata y deben irse dentro de una semana", dijo el comunicado, advirtiendo que Moscú retiene el derecho de responder si Reino Unido continúa tomando medidas poco amistosas contra Rusia.



El Ministerio también revocó su aprobación a la apertura y operaciones del Consulado General británico en la ciudad rusa de San Petersburgo, diciendo que "las actividades del Consejo Británico están siendo suspendidas debido a su estado no regulado en la Federación Rusa".



Rusia ha notificado a Londres sobre las medidas de represalia en relación con el llamado 'caso Skripal', confirmó el Embajador británico en Rusia, Laurie Bristow, luego de ser citado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores.



La respuesta se produce en medio de un deterioro de las relaciones entre Londres y Moscú por las medidas punitivas británicas contra Rusia tras el ataque contra un ex espía ruso en territorio británico.

El miércoles, la Primera Ministra británica, Theresa May, anunció una serie de medidas contra Rusia por no haber respondido a la solicitud del Gobierno británico de explicar cómo un gas nervioso de grado militar, supuestamente fabricado en Rusia, había sido utilizado en el reciente ataque contra el ex espía ruso Sergei Skripal y su hija.



Las medidas incluyeron la expulsión de 23 diplomáticos en una semana, la congelación de activos estatales rusos en Reino Unido, la suspensión de todos los contactos bilaterales de alto nivel programados y el boicot de los ministros y la familia Real británica a la Copa Mundial de la FIFA en Rusia, cancelando su asistencia.



No obstante, tras el anuncio de hoy, la Premier May advirtió que "no tolerará ninguna amenaza contra la vida de ciudadanos británicos u otros ciudadanos en suelo británico" por parte de Rusia.



Durante un discurso pronunciado en el Foro de Primavera del Partido Conservador, May aludió a las medidas que adoptará Moscú contra su país, y señaló que Reino Unido comunicará sus "próximos pasos en los próximos días", junto con sus "aliados y socios".



"La respuesta de Rusia no cambia los hechos: el intento de asesinato de dos personas en territorio británico, para lo que no hay una conclusión alternativa que la de que el Estado ruso fue culpable", dijo la líder conservadora.



Descartan fabricar gas venenoso



El Gobierno de Rusia aseguró hoy que el llamado gas "Novichok", con el que según Reino Unido fue envenenado el ex espía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia, fue desarrollado en Occidente, y no en Rusia como ha denunciado el Gobierno de Londres.



La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, apuntó hoy al Reino Unido y a Estados Unidos como los países donde con mayor probabilidad se sintetiza al agente tóxico, aunque también mencionó a la República Checa, Eslovaquia y Suecia como posible origen del gas.



"Nunca, ni el territorio de la Unión Soviética, ni tampoco en Rusia, se llevaron a cabo investigaciones que se llamaran o tuvieran como nombre en clave 'Novichok", aseguró Zajárova en declaraciones al canal de la televisión estatal rusa Rossia.