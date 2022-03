Rusia establece un alto el fuego para las evacuaciones, pero las batallas continúan

Las fuerzas rusas continuaron golpeando algunas ciudades ucranianas con cohetes incluso después del nuevo anuncio de corredores y continuaron los feroces combates en algunas áreas, lo que indica que no habrá un cese más amplio de las hostilidades.

Los esfuerzos para establecer pasajes seguros para que los civiles abandonen las áreas sitiadas durante el fin de semana fracasaron. Pero el Ministerio de Defensa ruso anunció un nuevo impulso el lunes, diciendo que a los civiles se les permitiría abandonar la capital de Kiev, la ciudad portuaria sureña de Mariupol y las ciudades de Kharkiv y Sumy.

Las dos partes también planearon reunirse para conversar nuevamente el lunes, a pesar de que había pocas esperanzas de que lograran algún avance. Sus ministros de Asuntos Exteriores también tienen previsto reunirse en Turquía el jueves, según el principal diplomático de ese país.

En Mariupol, donde unas 200.000 personas que esperaban huir estaban cada vez más desesperadas, los funcionarios de la Cruz Roja esperaban saber cuándo se establecería un corredor humanitario seguro. La ciudad tiene escasez de agua, alimentos y energía, y las redes de telefonía móvil están caídas. Las tiendas han sido saqueadas mientras los residentes buscan artículos esenciales.

La policía recorrió la ciudad aconsejando a las personas que permanecieran en los refugios hasta que escucharan mensajes oficiales transmitidos por altavoces para evacuar. Rusia y Ucrania intercambiaron culpas después de que una evacuación planificada fracasó en su mayoría durante el fin de semana allí.

Los bombardeos parecían estar principalmente en las afueras de la ciudad, pero el domingo, los automóviles de personas que esperaban partir en un convoy de evacuación se reunieron en una plaza central cuando los proyectiles cayeron cerca. Todos huyeron de inmediato.

Incluso los hospitales de Mariupol sufrieron escasez de antibióticos y analgésicos, y los médicos realizaron algunos procedimientos de emergencia sin ellos.

La falta de redes telefónicas ha provocado que los ciudadanos ansiosos se acerquen a extraños para preguntarles si saben si sus familiares viven en otras partes de la ciudad y si están a salvo.

En la Corte Internacional de Justicia, Ucrania solicitó una orden para detener la invasión de Rusia, diciendo que Moscú ya está cometiendo crímenes de guerra generalizados y "recurriendo a tácticas que recuerdan a la guerra de asedio medieval". Rusia rechazó las audiencias del lunes y dejó vacíos sus asientos en el Gran Salón de Justicia.

Bien entrada la segunda semana de la guerra , el plan de Rusia para invadir rápidamente el país se ha visto obstaculizado por una feroz resistencia. Sus tropas han logrado avances significativos en el sur de Ucrania y a lo largo de la costa, pero muchos de sus esfuerzos se han estancado, incluido un inmenso convoy militar que ha estado casi inmóvil durante días al norte de Kiev. La batalla por Mariupol, en particular, es crucial porque su captura podría permitirle a Moscú establecer un corredor terrestre hacia Crimea, que Rusia anexó a Ucrania en 2014 en un movimiento que la mayoría de los demás países consideraron ilegal.

La lucha ha hecho que los precios de la energía aumenten en todo el mundo, las existencias se desplomen y amenazan el suministro de alimentos y los medios de subsistencia de personas de todo el mundo que dependen de las tierras de cultivo en la región del Mar Negro.

El número de muertos, mientras tanto, sigue sin estar claro. La ONU ha confirmado unos pocos cientos de muertes de civiles, pero también advirtió que el número es muy inferior al contado. La policía de la región de Kharkiv dijo el lunes que 209 personas han muerto allí solo, 133 de ellas civiles.

La invasión rusa también ha enviado a 1,7 millones de personas a huir de Ucrania , creando lo que el jefe de la agencia de refugiados de la ONU llamó "la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial".

En la última propuesta de alto el fuego, la mayoría de las rutas de evacuación eran hacia Rusia o su aliado Bielorrusia, una medida que la viceprimera ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, calificó de "inaceptable" y el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó de "hipocresía". Bielorrusia sirvió como campo de lanzamiento para la invasión.

"No conozco muchos ucranianos que quieran buscar refugio en Rusia. Eso es hipocresía", dijo Macron en una entrevista en la cadena de noticias francesa LCI.

"Los actores humanitarios deben poder intervenir, por lo que debemos lograr un alto el fuego total cuando intervengan", dijo Macron. El problema no se resolverá a través de "corredores que están siendo amenazados de inmediato (por Rusia)", agregó.

En cambio, el gobierno ucraniano propuso ocho rutas que permiten a los civiles viajar a las regiones occidentales de Ucrania donde no hay bombardeos.

Mientras tanto, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo en una dirección de video de Telegram que el lunes continuaron las "ferozes batallas" en la región de Kiev, especialmente alrededor de Bucha, Hostomel, Vorzel e Irpin, áreas alejadas de los corredores humanitarios, y que estaban golpeando a los civiles.

En la zona de Irpin, que lleva tres días sin electricidad, agua y calefacción, testigos vieron el lunes al menos tres tanques y que soldados rusos se apoderaban de casas y coches, mientras se escuchaban explosiones.

Las fuerzas rusas continuaron su ofensiva en Mykolaiv, abriendo fuego contra la ciudad a unos 480 kilómetros (300 millas) al sur de Kiev, según el Estado Mayor de Ucrania. Los rescatistas dijeron que estaban apagando incendios causados por ataques con cohetes en áreas residenciales.

Funcionarios de emergencia en la región de Kharkiv dijeron que los bombardeos durante la noche mataron al menos a ocho personas y destruyeron edificios residenciales, instalaciones médicas y educativas y edificios administrativos.

"Rusia continúa realizando ataques con cohetes, bombas y artillería en las ciudades y asentamientos de Ucrania", dijo el Estado Mayor, y repitió las acusaciones anteriores de Ucrania de que Rusia ha atacado los corredores humanitarios.

La declaración también acusó a las fuerzas rusas de tomar como rehenes a mujeres y niños y colocar armas en áreas residenciales de las ciudades, aunque no dio más detalles ni proporcionó pruebas.

Ante una serie de sanciones punitivas de los países occidentales, Rusia se ha vuelto cada vez más aislada. El valor del rublo se ha desplomado y los extensos lazos comerciales del país con Occidente casi se han roto. Moscú también tomó medidas enérgicas contra los informes independientes sobre el conflicto y arrestó en masa a los manifestantes contra la guerra. El domingo, más de 5.000 personas en 69 ciudades fueron detenidas, según el grupo de derechos humanos OVD-Info, la cifra más alta en un solo día desde que comenzó la invasión.

Pero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, pidió más medidas de castigo, incluido un boicot global a las importaciones de petróleo ruso y otros productos.

"Si la invasión continúa y Rusia no abandona sus planes contra Ucrania, entonces necesitamos un nuevo paquete de sanciones", dijo Zelenskyy en un video. "Si (Rusia) no quiere acatar las reglas civilizadas, entonces no debería recibir bienes y servicios de la civilización. Puede llamarse embargo, o puede ser simplemente moralidad".

Zelenskyy describió el bombardeo de ciudades ucranianas en el centro, norte y sur del país, y describió el "terror" que enfrentan los civiles en los suburbios de Kyiv y en Kharkiv y Mariupol, rodeados por tropas rusas.

Putin dijo anteriormente que los ataques de Moscú podrían detenerse "solo si Kiev cesa las hostilidades". Como lo ha hecho a menudo, culpó a Ucrania por la guerra y le dijo el domingo al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que Kiev necesitaba detener todas las hostilidades y cumplir con "las conocidas demandas de Rusia".

Putin lanzó su invasión con una serie de falsas acusaciones contra Kiev, incluida la de que está dirigida por neonazis con la intención de socavar a Rusia con el desarrollo de armas nucleares.

La invasión rusa de Ucrania ha alarmado particularmente a los países vecinos. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, inició el lunes una visita relámpago a los tres estados bálticos de Letonia, Lituania y Estonia, ex repúblicas soviéticas que son miembros de la OTAN. Blinken espera asegurarles la protección de la alianza en caso de que Rusia decida expandir sus operaciones militares a otros países vecinos.

Occidente ha respaldado ampliamente a Ucrania, ofreciendo ayuda y envíos de armas y abofeteando a Rusia con grandes sanciones. Pero no se han enviado tropas de la OTAN a Ucrania.

Zelenskyy ha criticado a los líderes occidentales por no responder con más fuerza a Rusia. Apeló nuevamente el lunes a una zona de exclusión aérea sobre Ucrania o aviones de combate .

"¿En qué se diferencian las personas pacíficas de Kharkiv o Mykolaiv de (las personas de) Hamburgo o Viena?" Preguntó Zelensky.

Hasta ahora, la OTAN ha descartado vigilar una zona de exclusión aérea debido a la preocupación de que tal acción conduzca a una guerra mucho más amplia.