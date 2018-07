Rusia espera la visita de más turistas extranjeros

Moscú, Rusia.

El Mundial de fútbol ayudó a "destruir estereotipos" sobre Rusia y potenciará en un 15 por ciento el turismo extranjero, ya que los hinchas regresarán a casa y contarán lo bien que lo pasaron en el país, dijo la viceprimera ministra rusa, Olga Golodets.

El torneo, que termina este domingo con la final entre Francia y Croacia, no ha tenido hasta ahora incidentes de seguridad importantes. Además, las preocupaciones sobre el racismo y la violencia entre hinchas que se plantearon en el periodo previo a la competencia no se materializaron.



"Esperamos un importante aumento en la afluencia internacional (de turistas)", dijo en entrevista Golodets, quien fue nombrada en mayo para supervisar el deporte y la cultura.



"Esperamos que esta afluencia aumente el próximo año en no menos de 15 por ciento, gracias a la política de apertura y el reconocimiento a Rusia durante la Copa del Mundo".



Rusia recibió a más de 700 mil aficionados extranjeros durante el torneo que se desarrolló en 11 ciudades, incluyendo Moscú, San Petersburgo y Sochi.



"Estamos muy contentos de la respuesta de las personas", dijo Golodets, "Me parece que el Mundial nos ha permitido destruir los estereotipos que existían en el mundo".



Rusia espera también un impulso en el desarrollo de las regiones anfitrionas de los partidos, dijo la funcionaria.



El Gobierno anunciará próximamente un plan para garantizar que los estadios recién construidos no caigan en desuso, indicó Golodets, aunque se negó a dar detalles o montos de inversión.



Saransk, la ciudad más pequeña de las sedes del Mundial, tiene un estadio para albergar a unos 45 mil espectadores y una población de sólo 300 mil.



La ciudad, ubicada a unos 650 kilómetros al sureste de Moscú, no tiene un equipo en la Liga Premier rusa.



"Por supuesto que cuanto menor es la población, más difícil será implementar este programa. Eso es comprensible. Pero vemos potencial en todas partes", apuntó Golodets.



Los estadios de la Copa del Mundo albergarán importantes eventos culturales, incluyendo festivales de música, y sus actividades deben tener continuidad en los próximos dos o tres años, agregó Golodets.