Rusia empieza a votar; Apple y Google retiran app de Navalny

Apple y Google han estado bajo presión en las últimas semanas y las autoridades rusas las instaron a retirar la app, que incluye Smart Voting, alegando que no hacerlo sería interpretado como una interferencia en las elecciones y podría suponerles multas.

La semana pasada, el Ministerio de Exteriores ruso citó al embajador de Estados Unidos, John Sullivan, para abordar esta cuestión.

El jueves, representantes de Apple y Google fueron invitados a una reunión en la cámara alta del Parlamento ruso, el Consejo Federal. La comisión del Consejo sobre la protección de la soberanía estatal dijo en un comunicado luego del encuentro que Apple había accedido a cooperar con las autoridades rusas.

Apple y Google no han respondido a peticiones de comentarios hechas por The Associated Press.

Google se vio obligada a retirar la app porque enfrentaba demandas legales de los reguladores y amenazas de enjuiciamiento penal en Rusia, según una persona con conocimiento directo de la situación, que agregó que policías rusos visitaron el lunes las oficinas de la empresa en Moscú para hacer cumplir una orden judicial para bloquear la app. La fuente habló bajo condición de anonimato por lo delicado del asunto.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a reporteros el viernes que la administración presidencial "definitivamente, por supuesto" celebra la decisión de las empresas, ya que cumple con la ley rusa. Según el portavoz, la aplicación estaba "al margen de la ley" en Rusia.

En los últimos meses, las autoridades han llevado a cabo una amplia campaña de represión contra aliados y partidarios de Navalny en un intento por eliminar Smart Voting.

Mientras Navalny cumple una pena de prisión de dos años y medio por violar la libertad condicional por una condena anterior, sus principales aliados han sido acusados de cargos penales. Muchos han huido del país. La Fundación Navalny para la Lucha contra la Corrupción, así como una red de oficinas regionales, han sido prohibidas como organizaciones extremistas en un fallo que expone a procesos judiciales a cientos de personas asociadas con los grupos.

Navalny denunció haber sido envenenado con una sustancia neurotóxica el año pasado. El opositor dice que tanto el ataque como la condena tienen motivaciones políticas, acusaciones que el Kremlin niega.

Unas 50 páginas web gestionadas por su equipo han sido bloqueadas, y decenas de oficinas regionales han cerrado.

Las autoridades han tratado de bloquear también el cibersitio de Smart Voting, pero algunos internautas aún podían acceder a él. El equipo de Navalny ha creado también un bot de chat en la aplicación de mensajería Telegram y publicó una lista con los nombres de los candidatos respaldados por Smart Voting en Google Docs y en YouTube.

Ivan Zhdanov, un aliado próximo a Navalny, tuiteó el viernes una captura de pantalla de lo que parecía ser un correo electrónico de Apple explicando por qué la app debería ser eliminada de su tienda. El mensaje citó la designación de la Fundación para la Lucha contra la Corrupción de organización extremista y las acusaciones de supuesta interferencia electoral. "Google, Apple están cometiendo un gran error", escribió Zhdanov.

Leonid Volkov, el principal estratega de Navalny, dijo en Facebook que las empresas "cedieron al chantaje del Kremlin". Según Volkov, la medida no afecta a los usuarios que ya tuvieran la app descargada en sus dispositivos, donde debería seguir funcionando correctamente.

Peskov describió el viernes Smart Voting como "otro intento de provocación perjudicial para los votantes".

En la primera mañana de los comicios, los medios reportaron grandes filas y multitudes en los centros de votación, que atribuyeron a que las instituciones y empresas del Estado obligaron a sus empleados a votar.

Peskov rechazó las acusaciones y sugirió que quienes esperaban para depositar sus boletas lo hacían de forma voluntaria porque tenían que trabajar durante el fin de semana o querían "tener libre" el sábado y el domingo.

La doctora Anna Trushina, radióloga en un hospital de Moscú, dijo a The Associated Press que acudió a un centro de votación del centro de Moscú "sinceramente, porque nos obligaron (a venir y votar) en mi trabajo. Hablando con franqueza".

"Y también quiero saber quién nos dirige", agregó.