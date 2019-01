Rusia denuncia golpe de EU a Nicolás Maduro

NOTICIAS RELACIONADAS Contabilizan 35 muertos y 850 detenidos por protestas en Venezuela

Niega Rusia envío de "mercenarios" a Venezuela para proteger a Maduro

Juan Guaidó pide a México sumarse contra Nicolás Maduro

Papa Francisco teme violencia en Venezuela

Moscú, Rusia.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, denunció que Estados Unidos y sus aliados más próximos buscan abiertamente el derrocamiento de Nicolás Maduro, luego de sus últimas "sanciones ilegales" contra la petrolera del país latinoamericano.

"Nos alarma que Estados Unidos y sus aliados más próximos en relación a Venezuela, en violación de todas la normas internacionales, de hecho busquen abiertamente el derrocamiento del Gobierno legítimo de ese país latinoamericano", dijo en una rueda de prensa el Jefe de la diplomacia rusa.



Agregó que esta circunstancia "no elimina la necesidad de defender el derecho internacional con todos los medios existentes" y subrayó que Rusia, junto con otros miembros responsables de la comunidad internacional, "hará todo por respaldar al Gobierno legítimo del Presidente Maduro".



"Tenemos información de que los dirigentes del movimiento opositor (venezolano) que proclamó dualidad de poder reciben instrucciones desde Washington de no hacer ningún tipo de concesiones mientras no caiga el régimen", agregó.



Destacó que las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos y otro países contra Caracas no solo agravan la crisis en el país latinoamericano, sino que "instigan a la oposición a cometer acciones ilegales".



"Hoy recibimos noticias de nuevas sanciones, de la congelación de las cuentas del Banco Central y el Gobierno de Venezuela. Lamentablemente, Estados Unidos tiene experiencia en cometer ilegalidades con dinero ajeno", dijo Lavrov.



Recordó que Washington ya congeló activos de Irak, Libia, Irán, Cuba, Nicaragua y Panamá, acciones que "en la mayoría de los casos supuso la confiscación de recursos de un Gobierno ajeno".



Lavrov se refirió a la anotación "5 mil soldados a Colombia" que tenía en su libreta el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos John Bolton, durante la rueda de prensa en la que se anunciaron sanciones contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), y que fue captada por las cámaras.



"En esos apuntes figuraba la frase '5 mil soldados a Colombia'. Esto también da cierta idea, sobre todo cuando en Estados Unidos y otros países se oyen llamamientos a utilizar países vecinos de Venezuela para una intervención directa con el pretexto de una grave crisis humanitaria", dijo.