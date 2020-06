´Rumbo del País no nos gusta ya'

Ciudad de México.





En al menos 50 ciudades del País, cientos de personas participaron ayer en la segunda caravana de autos para exigir la renuncia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La participación fue de decenas de automovilistas en algunas urbes, como en Campeche, Villahermosa y Coatzacoalcos, pero en otras ciudades como Querétaro, Acapulco, San Luis Potosí y León fue mayor.

En los autos se exhibieron mensajes y pancartas con textos como "No al socialismo", "No a la 4T, no al chavismo en México", "Corrupto, inepto, vete ya", "Fuera Morena", "Discúlpate y vete", "Fuera AMLO antes que nos robes la Afores" y "No es odio a AMLO, es amor a México".

Jaime Sandoval, uno de los organizadores de la caravana en León, Guanajuato, destacó que en esta segunda protesta participaron más personas y más ciudades que la realizada hace dos semanas.

"Hay mayor participación, fuimos tachados de que son marchas fifís, de que nada más los ricos vienen y si te das cuenta vienen autos de trabajo, motocicletas, autos sencillos, lo que pasa es que todos somos México, y como ahorita estamos en contingencia es obvio que la gente que tiene auto es la que puede participar", señaló.

"La verdad ya (al Presidente) se le apareció el verdadero jefe: los ciudadanos; ya no vamos a permitir que siga destruyendo a nuestro País, esta es nuestra gran oportunidad para que podamos rescatarlo".