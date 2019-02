Rumbo al Oscar...

Película: Never Look Away

País: Alemania

Director: Florian Henckel von Donnersmarck

Sinópsis: En su búsqueda de una forma genuina de expresión artística, el joven artista Kurt Barnert (Tom Schilling) combate contra el autoritarismo. Pero Barnert vive atormentado por su infancia bajo los nazis y el régimen de la RDA. El filme sigue a este artista a través de tres décadas, para narrar la historia de Alemania desde el nazismo hasta el dominio comunista en el Este.

Película: Roma

País: México

Director: Alfonso Cuarón

Sinopsis: Cleo (Yalitza Aparicio) es la joven sirvienta de una familia que vive en la Colonia Roma, barrio de clase media-alta de Ciudad de México. En esta carta de amor a las mujeres que lo criaron, Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de los 70.

Película: Shoplifters

País: Japón

Director: Hirokazu Kore-eda

Sinopsis: En algún lugar de Tokio, Osamu Shibata y su esposa Nobuyo viven en la pobreza. Si bien Osamu recibe un empleo ocasional y Nobuyo tiene un trabajo mal remunerado, la familia depende en gran medida de la pensión de la abuela. Mientras está robando en tiendas de comestibles con su hijo, Shota, descubren a Yuri, una niña sin hogar. Osamu la lleva a su casa, donde la familia observa evidencia de abuso. A pesar de sus finanzas tensas, la adoptan informalmente.

Película: Cold War

País: Polonia

Director: Pawel Pawlikowski

Sinopsis: Polonia, años 50. En un país marcado por las heridas sufridas en la II Guerra Mundial, las nuevas autoridades comunistas promocionarán la creación de un grupo de músicos que, a través del folklore local, intentará llevar algo de alegría a los camaradas polacos, y de paso transmitir mensajes de alabanza sobre el Camarada Stalin. Wiktor (Tomasz Kot) es un pianista que forma parte de este grupo coral. Será entonces cuando Wiktor se enamore de Zula (Joana Kulig) y juntos vivan un bello romance, que irá yendo y viniendo a lo largo de más de una década, entre Oriente y Occidente, donde suena el jazz y empieza a reinar el rock'n'roll.

Película: Capernaum

País: Líbano

Director: Nadine Labaki

Sinopsis: El filme está ambientado en el pueblo pesquero de Cafarnaúm (Capernaum) en Líbano. Ahí se desarrolla una fábula contemporánea de carácter político sobre un niño que se rebela contra la vida que le han impuesto vivir y lanza una demanda.