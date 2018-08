Ruiz Massieu, única aspirante para dirigencia del PRI

Cd. de México.- Claudia Ruiz Massieu será la única militante que participará en el proceso interno para renovar la dirigencia nacional del PRI.

Fuentes del tricolor informaron que la actual dirigente interina es la única aspirante que completó su registro ante la Comisión Nacional de Procesos Internos, que este lunes abrió un espacio de 30 minutos para la presentación de documentos.

El otro aspirante que se presentó fue Alfredo Audiffred, integrante del Movimiento PRI.MX; no obstante, no pudo concretar su registro debido a que no presentó las firmas de apoyo necesarias.

Ante ello, se prevé que este martes el Consejo Político Nacional del PRI avale a Ruiz Massieu como presidenta sustituta del partido.

El organismo encargado de elegir a quien concluirá el periodo para el que fue designado el sonorense Manlio Fabio Beltrones, en 2015, sesionará mañana a partir de las 19:00 horas en la sede del tricolor.

Aunque Ruiz Massieu funge como presidenta interina del PRI desde el 18 de julio pasado, nada le impide participar en el proceso de renovación de la dirigencia tricolor.