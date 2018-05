RUGIÓ ´LA FIERA´

Eduardo "La Fiera" Montoya rugió en su regreso a la Arena Coliseo, tras noquear en cinco rounds al oriundo de Nuevo Laredo, Alex "El Tigre" Segovia, esto en el combate estelar que estaba pactado a 10 episodios en la división de peso ligero.

El menor de la dinastía Montoya mostró una gran pegada y sobre todo buena condición física sobre el ring, esto a pesar de que tenía un año y cuatro meses sin pelear.

El combate siempre estuvo dominado por el reynosense, Alex Segovia por momentos logró conectar buenas izquierdas en el segundo round pero a cambio recibió el jab de Montoya una y otra vez.

El "Tigre" salió aguantador, pero tarde que temprano se iba a doblar y eso sucedió en el tercer round. Eduardo lo puso de rodillas tras conectarle dos ganchos consecutivos, pero el de Nuevo Laredo logró ponerse de pie y la campana lo puso a salvo.

Fue en el quinto asalto cuando "La Fiera" decidió terminar con la contienda. Ahora el castigo fue a la cabeza, primero la mano derecha en forma de volado, luego cruzado de izquierda para asegurar el nocaut.

CONTENTO PERO LE FALTA

Contento más no satisfecho, así bajó del cuadrilátero Eduardo Montoya, quien resaltó la paciencia que tuvo ante un rival que mostró mucho aguante.

"Estoy a un 80 por ciento de mi nivel, nos falta un poquito aún, pero era un peleador que aguantaba muchos golpes, tiene la cabeza muy dura y hasta traigo la mano un poco lastimada, no me desesperé, me la llevé tranquilo con el jab y solito cayó, el triunfo va para Don Gilberto Flores Flex y para toda mi familia", dijo.

La "Fiera" aseguró que en un mes estará al cien por ciento para disputar una importante pelea fuera de México.

"Si Dios quiere estaremos peleando en Toronto, Canadá por ahí del 24 de junio, es el camino a seguir para disputar un título mundial muy pronto", finalizó.

En la pelea semifinal de la noche, Leonardo Castillo, mejor conocido como "El Niño Asesino", venció por decisión unánime y le repitió la dosis a Gamaliel "Chucho" Hernández en una emotiva pelea de revancha.