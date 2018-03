'Rugen' Tigres en el Puerto

Los Tigres derrotaron 2-0 al sotanero Veracruz para lograr su primer triunfo como visitante en el torneo, el tercero al hilo, por lo que ya ascendieron al top 4 de la Liga.



Los felinos llegaron a 18 unidades, para empatar al América y Toluca, que son 2 y 3 respectivamente, quienes tienen mejor diferencia de goleo que los actuales campeones.



Lucas Zelarayán y André-Pierre Gignac anotaron los goles del triunfo en el Estadio Luis "Pirata" Fuente, en donde para este duelo le fue negada la entrada a la porra felina llamada Libres y Lokos, por los hechos sucedidos hace casi un año en el mismo escenario con los aficionados jarochos.



El triunfo en gira le llega a la tropa de Ricardo Ferretti, que tenía cuatro salidas en falso en el Clausura 2018. Y qué mejor manera que vencer a un equipo que no ha ganado en su casa y que está peleando el no descender.



Este fue el cuarto triunfo en hilera para Tigres en el Puerto, así lo muestran sus últimas tres visitas, en las que se impusieron 3-0, 3-1 y 1-0.



La última vez que los escualos se impusieron en el Luis "Pirata" Fuente ante los Tigres fue en el Apertura 2007, por marcador de 2-1, antes de que descendieran y regresaran a Primera en el 2013.



A Tigres se le facilitaron las cosas desde el arranque. En un saque de banda que cobró Jesús Dueñas, en el cual Enner Valencia tomó el balón para centrar a la zona en la que Zelarayán casi cayéndose sólo empujó a las redes, al minuto 8.



Melitón Hernández sacó un tiro peligroso de Gignac al minuto 28, y luego al 29' desvió otro por encima del travesaño en un tiro directo de Valencia.



Sin embargo, en el cobro de tiro de esquina del balón que desvió, el mismo francés lo venció con un buen cabezazo al minuto 30.



Veracruz opuso poca resistencia en el resto de la primera mitad y mejoró su accionar en el segundo, sin embargo Tigres fue manejando su juego y sólo era cuestión de que se propusiera incrementar el marcador, lo cual ya no pasó.



Finalmente Iván Estrada, fue quien ocupó el lugar del lesionado Luis "Chaka" Rodríguez.



Ahora Tigres deberá cambiar el chip, pues a media semana visitan al Toronto FC en los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf.



El sábado retomarán la Liga al recibir a los Xolos de Tijuana, sexto lugar con 16 unidades.