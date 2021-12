Ruge Chayanne en 'Sing 2' dando vida a un león rockero

El intérprete de "Torero" es parte del doblaje en español de la película Sing 2. ¡Ven y Canta de Nuevo!, donde da vida al león Clay Calloway, una estrella de rock retirada. "Realmente me gusta mucho la actuación, pero había estado muy alejado durante mucho tiempo porque siempre la música había sido la protagonista de todo lo que es mi carrera. Espero seguir haciéndolo, es una línea paralela, una puerta abierta que estoy dejando. "(El doblaje) es una cosa muy divertida que se puede hacer. Ha sido la alegría de estos dos años de pandemia que nos ha cogido de sorpresa a todos y que el mundo paró. Disfrutar de una buena película siempre ha sido una oportunidad de alegría grande", sostuvo.

Chayanne, quien acumula 7.7 millones de oyentes en Spotify mensualmente, se ilusiona como niño con la historia animada donde participa, que en esta entrega sigue a la compañía teatral del koala Buster Moon en busca de demostrar su talento. El grupo viaja al centro de espectáculos más grande para proponerle a un productor una idea de show, pero para seducirlo le mienten, al plantearle una ambiciosa historia que no tienen escrita. La propuesta incluye la presencia estelar de Clay Calloway, mítico músico quien vive encerrado en su casa desde la muerte de su esposa. "La pérdida es algo normal en la vida, nacemos para morir, vamos a morir en un momento, pero exploramos cómo te encuentras ante esa situación para poder entenderlo, vivir el sentimiento de tristeza, de la ausencia, pero continuar con la vida. "Al ver el personaje, pude identificarme con muchas cosas. Alejarme, no lo he hecho, pero la pérdida de mi madre la tuve. El dolor, uno lo entiende y puedes poner eso de ti en el personaje", reflexionó.

Así como no sólo depende de Calloway salvar las esperanzas de Moon y sus amigos, sino de ellos rescatar de su ostracismo al ídolo, Chayanne cree que en toda relación de artistas hay una retroalimentación. "Cada uno puede ofrecer algo, sé que todo artista tiene algo distinto a otro que puede ofrecer. No los veo como nuevos talentos, veo que sí van a tener mucha más experiencia dentro de lo que hacen, pero soy un admirador de todo el mundo. "Soy muy de respetar a los demás en todo lo que hacen. Cuando tienes mucho tiempo en una profesión, y tienes altos y bajos, el crecimiento es grandísimo. Así que me identifico (con los personajes de Sing) hasta el día de hoy", contó. Paralelamente a la promoción de la película animada, que llegará a cines mexicanos el 22 de diciembre, Elmer Figueroa Arce, nombre real del artista, ya volvió al estudio para su especialidad: cantar. "He grabado varios temas. A finales de año grabaré algunos y a principios (del siguiente) otro. Ya veremos cuándo hacemos el lanzamiento.