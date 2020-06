‘Ruedan’ el rechazo contra López Obrador

Ciudad de México.

Por segundo día consecutivo, en distintas ciudades se realizaron caravanas de automóviles, motos y bicicletas para protestar en contra de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Al igual que el sábado, ayer las protestas que fueron convocadas por el llamado Frente Nacional AntiAMLO (Frena), y tuvieron eco en entidades como Estado de México, Tamaulipas, Campeche, Puebla, Veracruz e Hidalgo, entre otras.

En dos de los estados que López Obrador visitará esta semana, Veracruz y Puebla, se dieron dos manifestaciones.

En Xalapa, donde el Presidente inicia hoy una gira, los contingente salieron del sur y norte de la ciudad para encontrarse en el centro.

En la ciudad de México, Sobre Juárez, casi junto a Bellas Artes, dos jóvenes ofrecían pintar una leyenda en las ventanillas a cambio de una cooperación voluntaria: “¡Fuera AMLO!”. Eran comerciantes hasta que perdieron el trabajo y ahora aprovechaban la protesta contra Andrés Manuel López Obrador para ganarse algunos pesos.

“’Fuera AMLO’ y ‘Traidor’ o lo que la gente nos pida”, explicó uno de ellos. Se llama Daniel, traía un cubrebocas negro y dijo que ha pedido al Gobierno apoyo, pero sin respuesta.

“Los de la camionetita me dieron 200 pesos. Este me dio 11 pesos, pero la mayoría no quiere, es que como son carros buenos... o también ya traen sus leyendas”, añadió, parado entre los autos que no dejaban de sonar el claxon contra el Presidente.

Había dos filas de autos, uno junto a otro en dos carriles, hasta Bucareli. Pero había cientos, incluso en motos y bicicletas, dispersos más allá sobre Paseo de la Reforma. En las dos vías, desde Avenida Hidalgo hasta el Ángel y algunos hasta la Fuente de Petróleos, sonando el claxon en la segunda caravana del Frente Nacional Anti AMLO (Frena).

“La necesidad nos hace salir a ingeniárnosla”, dijo Daniel. ¿Que cómo veía la protesta? “Pues cada quien pide donde le duele”, respondió.

Los del Frena hacían mucho ruido y acusaban de comunista al Presidente, quien llegó al Gobierno respaldado al mismo tiempo por Morena y por el PES, un partido evangélico. O de socialista. O de “abortista”. O de feminista.

Recorrían Reforma desde las nueve de la mañana haciendo ruido y con pancartas pidiendo la renuncia del Presidente. “AMLO vete a tu rancho”, decían. “AMLO: mentiroso y traidor a la Patria”, “AMLO protector de Bartlett y tus amigos”, “Basta de dividirnos”. Iban en auto y con cubrebocas por la pandemia del Covid-19. Otros los apoyaban de pie a los costados.

“Prometió que iba a bajar la gasolina, prometió muchas cosas y nada ha cumplido”, dijo un hombre en bicicleta, que llegó de Pantitlán, donde tiene un taller de bicicletas.

“Ocultó al pueblo su intención de convertir a México en una Venezuela, de convertimos al comunismo. No dijo que iba a aprobar completamente el aborto, no nos dijo que iba a luchar contra la religión como lo hace la través de las feministas”, acusó Eduardo Camargo, frente al Palacio de Bellas Artes, donde daba la bienvenida con una lona blanca con la foto de López Obrador y letras rojas: “¡Fuera! Mentiroso, Perverso, Corrupto. ¡No al comunismo!”.

Había autos de todo tipo y bicicletas, pero para la gente que se creía “el pueblo” y que retomaba el discurso de López Obrador, todos eran iguales. Parada en una estación del Metrobús, una mujer agarraba con una mano un diablito lleno de bolsas, y con la otra los señalaba para gritarles: “Pinches rateros, están saqueando al país, traicioneros a la patria, quieren seguir destruyendo a la nación, desgraciados, pinches rateros”, les decía. ¿Y qué se robaron? “Por eso, infórmate, infórmate para que sepas qué se roban de tu país”, dijo y siguió con su odio.

Algunos que recibían los insultos se asomaban y se carcajeaban. Otros gritaban ¡Viva México! En un auto rojo una familia llevaba unas bocinas y puso “La boa”, de la Santanera. La BOA en referencia al supuesto “Bloque Opositor Amplio” denunciado por López Obrador.