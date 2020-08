Ruda y sensual

Desde que inició en la lucha libre (hace 5 años) eligió la esquina ruda porque disfruta ser la villana. Es una sensual enmascarada que no le pide permiso a nadie para mostrar sus atributos. Se trata de la Diosa Zohar, una mujer que rompe las reglas arriba y abajo del cuadrilátero sin importarle el que dirán.

"Eso de estar de niña buena en la esquina y respetar a mis compañeros no va conmigo, a mi me gusta romper las reglas y hacer mis propias reglas ... a mi me vale todo, ya estoy acostumbrada a las mentadas de madre que son el pan de cada día", comenta la gladiadora.

Siempre ha sido una chica rebelde, tal vez por eso es la única luchadora profesional que hay en su familia.

La Diosa Zohar ha ido evolucionando hasta convertirse en una de las favoritas sobre todo el público masculino.

"Mi primer equipo (traje) fue completo, no mostraba nada, muy seriesito, pero nos fuimos destapando poco a poco, si no te renuevas pues ahí te quedas, ahora Zohar es una luchadora que si enseña pero también deja algo a la imaginación, andamos con la onda sexy y le ha gustado mucho sobre todo a los hombres", afirma.

Ser una luchadora sensual provoca envidias, pero ella no cambiará su forma de ser ni de vestir.

"Las mujeres van a la Arena Coliseo a ver los cuerpos de los luchadores, entonces pues que dejen que el marido se eche un taco de ojo, que sean parejas, a mi me vale lo que digan se mi", asegura.

¿Dónde eres más ruda, en el cuadrilátero o en la casa?

"Pues mi familia dice que tengo un temple muy parecido al de Zohar en el cuadrilátero, soy igual de ruda, soy de mecha muy corta en todas partes".

¿Por qué elegiste el nombre de Zohar?

"Significa Luz Brillante en hebreo, además soy la primera Diosa en Reynosa"

¿Cómo andas del corazón?

"Estoy soltera, pero el que quiera entrarle pues no la va a tener fácil".

Desde sus inicios ha mantenido una fuerte rivalidad con la Barby de Reynosa, pero también tiene enemigas fuera de casa, en Matamoros hay pleito con Shekinah y recientemente surgió un reto en Monterrey contra Tsunami.

Para aquellos que dudan de sus capacidades, nada más les recuerda que ha tenido a los mejores maestros, ídolos del pancracio como los Titanes, Asterisco y Nacho Zapata, por mencionar algunos. Es atrevida y por eso ya apostó su capucha en una ruleta de la muerte de la cual salió con vida.

La pandemia ha sido la única capaz de detenerla pero advierte que su regreso será a lo grande.

"Se que ellos (los aficionados) también extrañan mucho la lucha libre, de mi pueden esperar mucho, si antes era mala y ruda arriba del ring, ahora que regresemos voy a ser lo doble o lo triple de mala, espero con ansias sus mentadas de madre", finalizó.