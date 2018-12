Rubens Sambueza anuncia su salida del Toluca

Cd. de México.

El capitán llegó en diciembre de 2016 para encarar el centenario del club escarlata, luego que América ya no quiso tenerlo entre sus filas y, tras la eliminación de los Diablos Rojos en Cuartos de este Apertura 2018, afirmó que no sabía si seguiría en el equipo.



"Hoy cumplo dos años que llegué a este gran Club en donde tuve la oportunidad, entre muchas otras satisfacciones, de ser nombrado por primera vez en mi carrera El Mejor jugador de toda la Liga", publicó "Sambu" en Instagram.



"Estaré agradecido por siempre con Toluca, su afición, compañeros cuerpo técnico, directiva y su dueño por esta oportunidad. No me quiero olvidar de la gente de utilería, cuerpo médico y cancheros. Pero siento que mi ciclo terminó aquí y le he pedido a la dirigencia que necesito salir para buscar una nueva etapa en mi carrera".



El argentino llevó al Toluca hasta la Final de Liga MX y de Copa del semestre pasado, aunque perdió las dos ante Santos y Necaxa, respectivamente.



Las múltiples lesiones también fueron una constante durante su etapa en el club.