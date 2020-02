Rubén, un ejemplo total de superación

"Yo llegué sin un centavo aquí, lo que hacía era comprar plátanos verdes para que duraran y el que se iba madurando me lo iba comiendo, a veces en el mercado Guadalupano había puestos de comida y me iba a las 5 de la mañana y la comida que tiraban, era la que comía", dijo entre lágrimas, Rubén Domínguez Arita.

Hace 22 años cruzó la frontera para llegar a los Estados Unidos, pero después de un tiempo fue deportado por esta ciudad -por el año de 1998- y sufrió todo un viacrucis, aunque al final solamente fue el camino a la felicidad, dice.

"Me dejaron en el Puente Internacional de Reynosa, me tomaron las huellas, fue un trauma muy caótico, batallé muchísimo porque me quedé durmiendo en la plaza principal, como seis meses dormí en la plaza y empecé a buscarle a la vida, duré mes y medio con la misma ropa", dijo.

Originario de Honduras, de La Ceiba, Atlántida, estudió técnico industrial en carpintería y ebanistería, por lo que eso le ayudó a encontrar empleo y así poder pagar una renta y comida en Reynosa.

MASTER EN CIENCIAS

Decidió estudiar porque en el ITEA alguien le habló -de terminar la secundaria-, luego en el CETIS 71 la preparatoria y posterior la universidad -una carrera en ciencias jurídicas-, en el 2017 se graduó como abogado, en el 2018 ingresó a una maestría y ahora con 41 años concluyó en ciencias económicas y sociales, incluso empezó a dar clases en un plantel.

"Me siento con sentimientos encontrados porque empecé solo, controvertido porque si quisiera que mi familia estuviera conmigo, toda mi familia está en Honduras, me ha ido bien, me gustó, ahora trabajo desde hace 14 años en una empresa, tengo trabajo estable y me ha ayudado para progresar", expresó.

Y apuntó: "yo ya estoy muy agradecido en México, yo ya de México no me pienso retirar, ya tengo mi base fundamental, pienso formar un hogar y seguir echándole ganas".

Comentó que salió de Honduras por los problemas sociales, de inseguridad, corrupción, por eso decidió abandonar su país. El migrante que ahora cuenta con documentos oficiales y ha estudiado, señala que siempre se puede salir adelante, no importando que estés en otro país.

"Ahora ya puedo tener otra forma de poder disfrutar las cosas, valorarlas, vamos para arriba y darle con ganas, ojalá Dios quiera que las puertas se sigan abriendo, mi interés es seguir abriendo las puertas hasta tener un puesto político para ayudar a los que menos tienen", dijo.

Mensaje A SUS PAISANOS

´Hay que ser agradecidos´

A sus paisanos y a los migrantes de diversos países, les hizo un llamado para que no crucen a los Estados Unidos, ya que es un tiempo diferente y se han ido incrementando los problemas sociales y de inseguridad en la frontera, pidió además que no critiquen la comida que se les da en nuestro país.

"La comida no es bueno renegar porque es una bendición de Dios, que nos abran las puertas de México, en vez de hacer una crítica, es de dar gracias a Dios, no es lo idóneo o correcto, hay que estar agradecidos que por lo menos tenemos un pan para llevarnos a la boca", expresó.