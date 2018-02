Rotaciones del "Tuca" no le gustan a Enner

Aunque respeta las órdenes de Ricardo Ferretti, Enner Valencia no está contento con las rotaciones que hay en la delantera del equipo.



El atacante colombiano dijo que es complicado trabajar fuerte, hacer las cosas bien y jugar un partido sí y otro no, además que les merma las posibilidades de buscar el título de goleo.



"Es algo que es muy difícil, es muy difícil saber que estás con esas ganas, esa predisposición de jugar y por ahí viene la decisión del entrenador de tenerte fuera, pero sabemos que tenemos que respetar eso, que nuestro entrenador tiene mucha experiencia, sabe por qué hace las cosas y nosotros tenemos que seguir trabajando para mejorar", explicó.



"En mi caso no estoy contento con lo que está pasando, pero nada; me toca agachar cabeza y seguir trabajando".



En el Clausura 2018, Valencia, Eduardo Vargas, Ismael Sosa, así como el francés André-Pierre Gignac, se han rotado puestos en el ataque.



¿Te perjudica la rotación en la lucha por el título de goleo?



"Sí, seguro, si no tienes la continuidad que uno necesita para agarrar confianza en lo que es partido a partido, si juegas uno y vas dos a la banca, de seguro no vas a tener la oportunidad de pelear nada", respondió.