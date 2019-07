Rosselló guarda silencio ante posible juicio político

San Juan, Puerto Rico.

Legisladores puertorriqueños se alistaban para abrir un proceso de juicio político al gobernador de la isla, mientras miles de inconformes se reunían el miércoles afuera de la residencia oficial del mandatario con consignas para exigir su renuncia.

La frustración y el enojo iban en aumento mientras el gobernador Ricardo Rosselló se mantenía en silencio a pesar de las promesas de su portavoz de que daría un mensaje a la isla en medio de la crisis que enfrenta debido a los comentarios ofensivos que hizo sobre sus electores y a señalamientos de corrupción.

"Basta ya. Ya es suficiente", dijo el representante de Puerto Rico Gabriel Rodríguez a The Associated Press. "El pueblo de Puerto Rico a nivel social, a nivel económico, a nivel emocional, no aguanta más".

Rodríguez, que pertenece al mismo partido que Rosselló, dijo que inicialmente los legisladores habían acordado postergar el proceso de juicio político para darle al gobernador un plazo hasta las 5 de la tarde del miércoles para anunciar sus intenciones de renunciar.

"Esperamos a las 5 p.m., 6, y luego 7, 8 de la noche y no ha ocurrido", comentó Rodríguez. "Tiene que ponerle un alto. El único que tiene la oportunidad de poner paz en Puerto Rico es el gobernador hoy, esta noche".

El único miembro del gobierno de Rosselló que se pronunció el miércoles fue el secretario de Asuntos Públicos Anthony Maceira, quien alrededor de las 6 de la tarde dijo que el gobernador preparaba un mensaje que daría directamente al pueblo. Pero el portavoz no dio más detalles a las decenas de reporteros reunidos a las afueras de la residencia oficial.