Rondará el terror

Tras un fructífero año en el género de terror, con títulos tan destacados como Nosotros, Midsommar, la secuela de Eso o Historias de Miedo Para no Dormir, el 2020 recibe con los brazos abiertos nuevas películas que prometen horrorizar en pantalla grande.

Precuelas, secuelas, adaptaciones o remakes que llegarán a la cartelera durante este año y que intentarán hacer olvidar la celebrada cosecha del año anterior.

Porque durante 2020 la terrorífica historia de Ju-On, volverá a los cines con un reinicio de la versión estadounidense, pero también llegará el particular relato sobre el hombre invisible protagonizado por Elisabeth Moss.

También la secuela de la celebrada cinta de John Krasinski, Un Lugar en Silencio 2, Saw 9 o la tercera entrega de Expediente Warren son algunos de los filmes más esperados del año en el terreno del terror.

LA MALDICIÓN RENACE

(The Grudge)

Basada en la exitosa Ju-On, mítica película escrita y dirigida por Takashi Shimizu, La Maldición reinicia las adaptaciones estadounidenses de la terrorífica saga japonesa. Dirigida por Nicolas Pesce, cuenta en su reparto con Andrea Riseborough, el mexicano Demian Bichir, Betty Gilpin y Jacki Weaver.

EL HOMBRE INVISIBLE

(The Invisible Man)

Otro remake de uno de los grandes monstruos clásicos de la historia del cine, esta vez con una actualización en la que la violencia de género es el telón de fondo de la historia de terror. Según lo visto en el tráiler, parece que la película se centrará en el viaje a la locura de Cecilia Kass, personaje al que interpreta Elisabeth Moss, tras haber escapado de su marido maltratador.

UN LUGAR EN SILENCIO 2

(A Quiet Place Part II)

La secuela de la exitosa cinta de terror de John Krasinski arrancará tras el abrupto desenlace de la primera película y estará centrada en la desesperada huida por la supervivencia de la familia Abbott. Durante su éxodo, se encontrarán con un superviviente al que interpreta Cillian Murphy, al que intentarán convencer para buscar a más seres humanos con los que salvar el mundo.

LOS NUEVOS MUTANTES

(The New Mutants)

Aunque la película de Fox ambientada en el universo X-Men era una cinta que pretendía adscribirse de forma marcada al género de terror, aún no se ha visto ningún tráiler ni nuevas imágenes más allá del lanzado en 2017. Tras la compra de Fox por parte de Disney y los consiguientes tomas que se volvieron a filmar, ¿seguirá con el mismo halo terrorífico que desprendía en su primera versión?

PRESENCIAS DEL MAL

(The Turning)

La mítica novela de Henry James (que también será el eje vertebrador de la segunda temporada de La Maldición de Hill House) vuelve a la gran pantalla con una versión actualizada que tiene lugar en Maine. Protagonizada por Mackenzie Davis, Finn Wolfhard y Brooklynn Prince, la cinta narra la historia de una joven que se convierte en niñera de dos niños tras la muerte de sus padres.

SAW 9

La que será la novena entrega de la exitosa franquicia de terror iniciada por James Wan reiniciará la saga de Jigsaw. A los mandos de la cinta, aún sin título, estará Darren Lynn Bousnam, director de la segunda, tercera y cuarta entregas de la franquicia, que contará también con la participación de Chris Rock.

EXPEDIENTE WARREN 3

(The Conjuring:

The Devil Made Me Do It)

Desde que en 2013 se estrenó Expediente Warren, un inesperado éxito de taquilla, el terrorífico Warrenverso se ha expandido con hasta seis películas más. Y, después de que en 2016 se estrenara la segunda entrega protagonizada por el matrimonio Warren, la dupla formada por Patrick Wilson y Vera Farmiga volverán a la gran pantalla este septiembre.

HALLOWEEN KILLS

Tras regresar a su icónico papel como Laurie Strode, Jamie Lee Curtis volverá a dar vida a la protagonista de Halloween que sirvió como secuela directa de la película original de 1978. Halloween Kills será la segunda entrega de una trilogía que cerrará Halloween Ends, que llegará a las salas el 15 de octubre de 2021.