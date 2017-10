Ronaldinho habla sobre su salida del Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO.- Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido en el mundo futbolístico como Ronaldinho, declaró al medio TV3 del pasado domingo en el espacio "Quan s'apaguen els llums", sobre su salida del Barcelona en el 2008 tras la llegada de Pep Guardiola como estratega.

"Decidí yo marcharme del Barça. Ya había cumplido mis objetivos y necesitaba un cambio. Con Guardiola nos llevamos siempre bien, trabajaba con su hermano en Nike", aseguro "Dinho".

Previamente a su salida de la institución culé, se había manifestado que el brasileño ya no disfrutaba jugar al futbol y por ende su partida al AC Milán.

"No es cierto que perdiera la ilusión por el fútbol. Después del Barça segui ganando. La Libertadores con Atlético Mineiro, siete meses sin perder con el Flamengo, la primera final en la historia del Querétaro... En serio, no me arrepiento de nada", mencionó.

Actualmente con 37 años de edad, Ronaldinho Gaúcho es actual embajador del Barcelona. Además de participar en varios eventos deportivos alrededor del mundo.