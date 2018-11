Ronaldinho viaja pese a problema de pasaporte

Río de Janeiro, Brasil.

El deportista llegó a Kenia después de que el pasado día 2 un tribunal brasileño del estado Río Grande do Sul determinara la aprehensión de su pasaporte y el de su hermano por el impago de una multa.

Esta sería el cuarto país y tercer continente al que viaja tras la decisión judicial, después de pasar por Japón, Francia y Marruecos en los últimos días, tal y como publicó en sus redes sociales y recogieron medios brasileños.



En una rueda de prensa en Nairobi, el icono del futbol no quiso pronunciarse sobre este tema ni sobre la situación política de su país, después de mostrar de forma pública su apoyo a la candidatura del presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro.



"No hablo de política", afirmó el ex jugador barcelonista, que cuenta con 38,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía vestido con una camiseta de la selección nacional con el 17, el número electoral de Bolsonaro.



El ex deportista acompañó esta imagen con el mensaje: "Por un Brasil mejor, deseo paz, seguridad y alguien que nos devuelva la alegría. Yo escogí vivir en Brasil y quiero un Brasil mejor para todos".



El Barcelona, del que Ronaldinho es embajador, señaló que el ex futbolista cambió la historia del club" y que tiene "todo el respeto" a su "libertad de expresión", aunque también declaró que seguirá de cerca el asunto y "reaccionará en consecuencia".



Ronaldinho sí habló sobre la mala actuación de Brasil en el Mundial de Rusia y se mostró optimista sobre sus posibilidades para la Copa del Mundo de Qatar 2022.



"Son cosas del futbol, pero esperamos que el próximo Mundial Brasil pueda volver a tener un buen equipo y ganar", señaló el también ex jugador de equipos como el AC Milán.



Durante su visita a Kenia, Ronaldinho tiene previsto abrir varias tiendas de la casa de apuestas y asesorar a jóvenes deportistas que se quieren dedicar al fútbol.