Ronaldinho tendrá dos esposas

De acuerdo con varios sitios brasileños, el ex futbolista se comprometió en matrimonio con Priscilla Coelho y Beatriz Souza, con quienes convive desde hace dos años. Ambas estarían de acuerdo con compartirse al ex del Barcelona.



El enlace sería en agosto próximo.



La ceremonia se llevará a cabo en la mansión privada del ex futbolista, en Santa Mónica, en el distrito de Barra da Tijuca en Río, con carácter informal, ya que la bigamia en Brasil es ilegal y se castiga con prisión.



Ronaldinho no ha confirmado públicamente su relación con las mujeres, pero se ha dejadon ver con ambas en casi todos los eventos a los que asiste.