Ronaldinho dio positivo por Covid

El brasileño comunicó su condición a través de sus redes sociales: "Me hice los exámenes y di positivo, así que tendremos que dejar el evento para después. Pronto estaremos juntos", dijo.

Ronaldinho se encontraba en Belo Horizonte, donde iba a participar en un evento benéfico.

"Me he hecho el examen. He dado positivo de Covid-19, estoy asintomático, todo bien, les deseo todo lo mejor", comunicó en Instagram.

Este no ha sido un buen año para el exatacante, ya que estuvo preso en Paraguay, junto con su hermano por más de 170 días debido a que ingresó al país con pasaporte falso.