Romperá el silencio de las mujeres en la televisión

Ciudad de México

Las telenovelas cumplen con la función de entretener y los productores lo reiteran cada que lanzan una nueva. Sin embargo, también orientan a la población sobre temas urgentes.

La responsable de este nuevo proyecto es Rosy Ocampo y comenzarán grabaciones el próximo 1 de julio con un elenco encabezado por Arcelia Ramírez, Alberto Estrella, Nicole Vale, Beatriz Moreno, Axel Ricco, Michelle González y Geraldine Galván.

En entrevista, la productora compartió que la ONG Population Media Center (PMC) se dedica a hacer entretenimiento con proyección social.

"Han realizado muchos proyectos muy exitosos alrededor del mundo que tienen que ver con un objetivo en específico: concientizar a las mujeres. En el caso de México sabemos que tenemos un problema enorme con la violencia de género y los embarazos adolescentes".

LA HISTORIA

La telenovela tendrá 45 episodios de una hora de duración que se transmitirá primero por Las Estrellas, luego por Univisión y a más lugares vía PMC.

"Ya se han realizado previamente trabajos con ONG´s pero no a nivel de coproducción. A mí me tocó producir ´Amigos x Siempre´, que tenía una trama respecto al Síndrome de Down y estábamos ligados con organizaciones que trataban el síndrome, pero no se había hecho con la magnitud que se está haciendo ahora porque de hecho PMC está poniendo recursos y Televisa también para poder hacer esta historia que se va a grabar totalmente en la Ciudad de México, donde tenemos un 80% de locaciones aquí", compartió.

FUERA ESTEREOTIPOS

Para no caer en caticaturizaciones, el equipo de Rosy Ocampo está trabajando con focus groups a los que se les comparte el trabajo. Además, los personajes no vivirán en una burbuja rosa, ni creerán en el "felices para siempre".

"No hay este asunto fantasioso de que el hombre va a cambiar o que serán una feliz pareja. Tiene mucho que ver con las opciones que tiene la mujer para salir adelante. Posiblemente la mejor solución no será seguir en pareja, a lo mejor es quedarse ella sola".

Además del trabajo con PMC, están colaborando con el Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de las mujeres y otros organismos a los que la gente pueda acudir en caso de identificarse con alguna de estas situaciones.

"Televisa, ya en reunión con PMC, tiene proyectado establecer una relación a largo plazo, hacer un proyecto de este tipo por lo menos una vez al año y para nosotros es una gran oportunidad para colaborar con psicólogos y demás y juntos llegar a un producto que quiere dejar un mensaje positivo".

La producción de Rosy Ocampo se estrenará el 30 de septiembre a las 18:30 horas por Las Estrellas.