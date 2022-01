Romper moldes: la meta de Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021

CIUDAD DE MÉXICO

Hace un mes, la representante de India obtuvo la corona de parte de su antecesora, la mexicana Andrea Meza, y aunque interrumpió sus estudios en Administración Pública, los retomará después, igual que su carrera actoral. "Soy actriz, he hecho cine y TV los últimos cinco años, pero mi ambición no se sitúa sólo en esa profesión. Crecí con una visión de experimentar y explorar para crecer y realizarme como profesionista. No creo en desarrollar una sola profesión.