Rompen pláticas comerciales EUA-Canadá

Las conversaciones comerciales entre lo Gobiernos estadounidense y canadiense terminaron sin acuerdo, y el Presidente Donald Trump ya notificó al Congreso su intención de firmar un acuerdo con México, pero también con Canadá, sólo si está dispuesto dicho país.

"Hoy, el Presidente notificó al Congreso su intención de firmar un acuerdo comercial con México, y Canadá, si así lo desea, dentro de 90 días", indicó en una declaración la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

"En las próximas semanas, el Congreso y los asesores legales de la sociedad civil y el sector privado podrán examinar el acuerdo. Descubrirán que tiene enormes beneficios para nuestros trabajadores, agricultores, rancheros y empresas", sostuvo.

El equipo de USTR se reunirá con la Canciller canadiense, Chrystia Freeland, y sus colegas el miércoles de la próxima semana.

"También hemos estado negociando con Canadá a lo largo de este proceso de un año. Esta semana continuaron esas reuniones en todos los niveles. Las conversaciones fueron constructivas y progresamos. Nuestros funcionarios continúan trabajando para lograr un acuerdo", añadió la agencia del Gobierno estadounidense.

El Representante Comercial estadounidense, Robert Lighthizer, y Chrystia Freeland, concluyeron las negociaciones en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) este viernes, con Canadá firme en no firmar "cualquier acuerdo".

Las conversaciones entre Estados Unidos y Canadá para actualizar el Tratado se complicaron este viernes, luego de que se revelaron afirmaciones "off the record" de Trump acerca de que un pacto se basaría en los términos estadounidenses.

Trump confirmó sus duros comentarios "off the record" a Bloomberg News, revelados por el diario Toronto Star, sobre las negociaciones comerciales con Canadá.

"Al menos Canadá sabe lo que pienso", sostuvo Trump en Twitter.

En una entrevista con Bloomberg, Trump dijo que un pacto con Canadá estaba "cerca" y que podría alcanzarse este viernes, la fecha límite que estableció para permitirle a Enrique Peña Nieto promulgarlo antes de abandonar su cargo a fines de noviembre.

Según los términos de la ley estadounidense, Trump debe esperar 90 días antes de firmar el nuevo pacto.

Freeland afirmó más temprano que su equipo aún no había logrado resolver las grandes diferencias.

"Buscamos un buen acuerdo, no cualquier acuerdo. Y sólo acordaremos un pacto que sea bueno para Canadá", dijo.

Wow, I made OFF THE RECORD COMMENTS to Bloomberg concerning Canada, and this powerful understanding was BLATANTLY VIOLATED. Oh well, just more dishonest reporting. I am used to it. At least Canada knows where I stand!