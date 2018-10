Rompen ONGs acuerdo con CNS

Ante la falta de transparencia de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) sobre sus manejos presupuestales, formación de elementos y procesos disciplinarios, organizaciones de la sociedad civil rompieron el acuerdo de colaboración con esa institución, encabezada por Renato Sales.

Las agrupaciones Causa en Común, México Unido Contra la Delincuencia, México Evalúa, Observatorio Nacional Ciudadano y la Red Nacional de Profesionistas en Seguridad Pública manifestaron la rescisión del convenio con la CNS para la implementación del Mecanismo Ciudadano de Transparencia.



"Ante la reiterada falta de avances sustantivos y el desinterés de la CNS para que el Mecanismo Ciudadano de Transparencia operara y se cumplieran los objetivos establecidos en el Convenio, las organizaciones que participamos en el Mecanismo hemos decidido dar por concluida la colaboración", informaron en un comunicado.



"No obstante, las organizaciones participantes estamos convencidas de que este tipo de ejercicios son, no sólo positivos, sino necesarios en toda sociedad democrática. Creemos también que son un punto de partida para mejorar la relación entre ciudadanía e instituciones y construir puentes de confianza".



Ante este criterio, expresaron su disposición e interés para reanudar el ejercicio con la Administración de Andrés Manuel López Obrador e implementar un Mecanismo Supervisión que sí sea efectivo y en el que las partes puedan cumplir con los objetivos planteados.



El convenio fue pactado en 2016, cuando las organizaciones civiles buscaron ciudadanizar y transparentar los procesos internos de desarrollo de la Policía Federal.



Los objetivos fueron colaborar en la identificación y corrección de fallas administrativas, institucionales y sistémicas, así como la detección de buenas prácticas replicables.



Esto para crear vínculos de confianza entre la CNS y la sociedad e informar a la población sobre los resultados de la actuación de las instituciones de seguridad pública.



En febrero de 2017, el grupo de asociaciones ya conformado formalmente como Mecanismo Ciudadano de Transparencia entregó la primera solicitud de información al director de Apoyo Jurídico del CNS, figura de enlace ante el Mecanismo.



La Comisión de Seguridad argumentó que la petición no se encontraba suscrita por el representante formal del Mecanismo y que debía presentarse ante el Comité previsto en el Convenio.



En junio de 2017, señalaron las ONGs, el Mecanismo Ciudadano de Transparencia recibió una respuesta institucional a la solicitud presentada en febrero que no atendió de manera puntual los planteamientos.



La respuesta adoleció de precisión en cuanto a presupuesto ejercido por división; planes de formación inicial y continua; criterios para definir intervenciones en las entidades federativas; procesos disciplinarios, entre otros.



"No se obtuvo los resultados esperados, dada la falta de disposición de las autoridades de la CNS para proveer la información que les fue solicitada en reiteradas ocasiones", reprocharon.