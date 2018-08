Rompen el monopolio de ingenios con EU

Cd. de México

La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el monopolio otorgado por el gobierno a los ingenios para exportar azúcar de caña a Estados Unidos.

Por unanimidad, la Segunda Sala de la Corte amparó este miércoles a la empresa Sucroliq en contra del acuerdo publicado el 6 de febrero de 2015 por la Secretaría de Economía (SE), por el que se sujetó a permiso previo la exportación de azúcar de caña.

En dicho acuerdo, la SE asignó cupos de exportación únicamente a los ingenios, dejando fuera a otro tipo de productores, como Sucroliq, que comercializa azúcar líquido.

La Corte, al aprobar un proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán, determinó que se viola el derecho humano de trato igualitario, pues no hay razón alguna para excluir a productores que no sean ingenios.

"Al restringir la posibilidad de exportar azúcar (líquido) derivado de la caña de azúcar hacia los Estados Unidos a aquellas personas físicas o morales que no tienen el carácter de ingenio azucarero, no solamente inhibe la generación de empleos dentro del sector azucarero, sino que además produce un efecto negativo en la economía nacional al no permitir que diversos agentes económicos participen de los cupos máximos de exportación", afirmó la Sala.

La SE sostuvo que el Acuerdo era necesario para proteger a los ingenios, que generan 440 mil empleos directos en 227 municipios.

El efecto del amparo será que se permita a Sucroliq participar de la asignación directa de los cupos disponibles para la obtención del permiso previo de exportación de azúcar líquido derivado de la caña de azúcar o remolacha hacia Estados Unidos, lo que la SE le negó hace tres años.

En la misma sentencia de hoy, la Corte avaló el Acuerdo firmado en 2015 entre México y Estados Unidos, por el que nuestro País aceptó limitar las exportaciones de azúcar a ese país, a cambio de frenar una investigación por supuestas prácticas desleales de comercio de los productores nacionales.

El único argumento de Sucroliq contra este acuerdo era que fue firmado por el Subsecretario de Comercio Exterior sin tener facultades para ello, lo que la Corte rechazó, pues no es una norma con rango de tratado internacional que requiera ratificación del Senado.

Cabe mencionar que el Acuerdo de 2015 entre México y Estados Unidos fue actualizado en junio de 2017, y esta vez, se redujo de 53 a 30 por ciento el volumen de azúcar refinado que se puede enviar a ese país, mientras que el resto tiene que ser azúcar crudo.