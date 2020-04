¡Rompen maleficio... en eLiga!

Los Rayados se estrenaron en la eLiga MX con un triunfo.

Si en el torneo real Monterrey no ha podido ganar y es sotanero, en el FIFA 20 de PlayStation debutó con una victoria.

El cuadro regio, de la mano de Eric Cantú, venció 4-2 al Necaxa (Carlos Guzmán) en el que fue el primer partido del torneo virtual organizado por la Liga MX.

Ambos futbolistas jugaron desde sus casas como marca el reglamento. El partido duró 12 minutos con dos periodos de 6 minutos.

Rogelio Funes Mori anotó dos goles, siendo el primer anotador oficial del torneo.

Funes Mori anotó el 1-0 (6´), Maxi Meza, el 2-0 (35´), pero en la recta final del primer tiempo descontó Daniel Álvarez (45´).

En el segundo tiempo, Funes Mori anotó de penal el 3-1 (54´) y festejó en su cuenta de Instagram gritando "goool".

Necaxa acortó a 3-2 con mauro Quiroga (58´), para que Marcelo Gallardo pusiera el definitivo (70´).

Los jugadores interactuaron en la transmisión en vivo de televisión en forma amena.

"Si no me pongo yo, pues quién me pone", dijo Guzmán cuando se le cuestionó porque se puso de titular.