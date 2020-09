Rompen barreras

La pandemia ha sacado el lado más innovador de la nadadora olímpica Liliana Ibáñez.

Con la creación de su programa virtual "Un Café con Lili y Marga", que comparte con la triatleta española Marga Rico, ha logrado romper las distancias que las separan desde México hasta Suiza: 9 mil 683 kilómetros.

Estas charlas que se transmiten por YouTube, y que ya han llegado a la televisión de Guanajuato, surgieron de la idea de motivar a más personas durante el confinamiento a través de temas que han vivido a lo largo de sus carreras deportivas.

"Esta pandemia sacó lo mejor de nosotros, de mí. Intentar cosas nuevas, adaptarme a la realidad y a lo que estaba viviendo y no detenerme. Marga y todo el equipo de producción tienen esta misma mentalidad", comentó Ibáñez vía telefónica.

Recuerda que conoció a la deportista española en un evento de aguas abiertas y la historia de ambas se unió con fuerza.

"Ahí platicamos y encontramos que tenemos filosofías similares en el deporte, estudios y la vida. Ella es gestora deportiva y triatleta española, graduada de una universidad en Estados Unidos donde es ingeniera aeroespacial, vive en Suiza, es pionera en lo que hace en una Federación Internacional, es una mujer que rompe límites", enfatiza.

A lo largo de más de una decena de episodios han decidido darle un giro al programa con un formato de conferencias para los siguientes episodios.

La vida como expositora le atrae y comenzó a escribir su discurso en el que plasma los momentos más significativos que ha vivido en la natación.

"Habrá una segunda temporada, pero queremos explotar al máximo la primera temporada. De los momentos más increíbles que viví en ´Un Café con Lili y Marga´ fue que no existe el fracaso, después de grabar el episodio me di cuenta que en mi vida nunca he fracasado", reflexionó.

"Ha sido un reto preparar esta conferencia, pero es todo lo que he querido compartir de mi vida con la gente, es un honor estar a su lado. Nuestra siguiente innovación son las conferencias virtuales".