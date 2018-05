Rompe el silencio

Ciudad de México

En julio de 2017, previo al estreno de "Luis Miguel, la serie", la fotógrafa Mariana Yazbek, quien en la serie biográfica es presentada como el primer gran amor del cantante, concedió una entrevista para el programa De primera mano de Gustavo Adolfo Infante, en la que dio detalles de la relación que mantuvieron en su juventud. Aunque la fotógrafa se ha mantenido al margen de la controversia que ha generado la serie, en esa entrevista confesó cómo conoció a "El Sol".



LA FOTOGRAFÍA LA ACERCA A ´MICKY´

Tras hablar de su amor por la fotografía contagiada por su padre, Tufic Yazbek, Mariana detalló que fue contactada por Sony Music para hacer portadas de discos. Ana Gabriel, Maná, Ricky Martin y Alejandra Guzmán fueron algunas de las estrellas fotografiadas por Mariana para las portadas de sus producciones discográficas.

Mariana narró que conoció a Luis Miguel porque ella fue la encargada de la producción de "Cuando calienta el sol" y en ese momento, él le pidió ser parte del grupo de modelos del video.

En sus declaraciones, Mariana detalló que el romance duró alrededor de seis meses y fue "muy divertido, nos llevábamos muy bien, platicábamos mucho. Me acuerdo de una vez que fuimos al cine de noche, había muy poca gente. Amigos, cine, comida, hacíamos lo normal, lo que hace cualquier gente".

Lo más difícil de la relación fue el acoso del que fue víctima por parte de la prensa: "Fue feo, feo, feo. Lo sufría, no entendía qué pasaba, tenía ingenuidad al respecto porque nunca viví eso, no sabía cómo era la fama. Hubo una entrevista, pusieron cosas que eran totalmente mentira, que estaban fuera de la realidad. ´Esto no es cierto, ¿por qué pusieron eso?´, me preguntaba. Era complicado", explicó.

Sobre si Luisito Rey, padre de Luis Miguel, fue el culpable de su separación, la fotógrafa dijo desconocerlo. Sin embargo, lo recuerda como una persona "amable".

"Sí le guardo a Luis Miguel un cariño especial y además de eso, es uno de los artistas más grandes que ha tenido este país. ¡Que no nos deje sin su música!, pero sí lo veo como algo importante y poderoso en mi vida, como todas mis relaciones", finalizó.

Con lujo de detalles

Mariana explicó cómo fue su relación con "El Sol"