Rompe el silencio

Ciudad de México

Francia Raisa, la amiga de Selena Gomez que le donó un riñón el año pasado, rompió el silencio sobre el duro proceso de recuperación que enfrentó.

“Es difícil ser donador, porque estás perdiendo algo que tu cuerpo no necesita perder”, dijo en una aparición en el show de Harry Connick Jr., de acuerdo a Just Jared.

La actriz en formación, de 29 años, detalló que estuvo dos meses sin poder moverse y esto le fue difícil por su modo de vida.

“Soy una persona muy, muy, activa. Mi doctor me dijo que no me podría mover por dos meses.

SIN MOVERSE

“No podía hacer nada activo. Todo lo que podía hacer era caminar. Fue muy duro para mí y tengo un perro. Todos los días lo que hago es beber mi café y salir a caminar. Y no podría hacer eso. Fue realmente, realmente, muy duro”, explicó.

Gomez anunció a sus fans en septiembre pasado que, debido a complicaciones del lupus que padece, tuvo que recibir la donación de un riñón, el cual le proporcionó su mejor amiga, Raisa, durante el verano.

AYUDA INCONDICIONAL

Raisa explicó que decidió ayudar a la intérprete de “Bad Liar” en cuanto le contó su problema de salud.

“Un día ella vino a mi casa y estaba muy emocional. No le pregunté nada. Yo sabía que no se sentía bien. No podía ni abrir una botella de agua. Ella la apretó y comenzó a llorar. Y yo le dije: ¿qué está mal? y fue cuando ella me dijo. Y siguió: ‘no sé qué hacer. La lista de espera es de siete años’

“Y yo sólo le dije: Por supuesto que me haré las pruebas”, contó.