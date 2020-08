Rompe Reynosa barrera de 4 mil casos de Covid

La ciudad de Reynosa ya rebasó los 4 mil casos de Covid y se mantiene en el segundo lugar en el Estado, con más casos del nuevo virus y con más muertes.

De acuerdo a la plataforma estatal: ayer se reportaron 4 mil 04 casos confirmados en total, con 218 en investigación, reflejando una disminución en los casos de investigación, que son los que se reportan oficialmente, aunque hay muchos que no acuden a las instituciones de salud, por lo que no so tomados en cuenta.

Lo que avanza es el número de fallecimientos, ya que se lleva un total de 549 defunciones.

Los casos activos al reportados ayer por la tarde, eran 356 que corresponden a las diferentes colonias de la ciudad.

Aunque han bajado los casos, las autoridades de salud, hacen llamado para que sigan con las medidas preventivas, ya que siguen registrándose muertes por el Covid-19.

Al no tener una vacuna en el mundo, la enfermedad todavía no se puede controlar, por lo que piden a los ciudadanos seguir con el uso del cubrebocas, sana distancia y aplicación de gel antibacterial.