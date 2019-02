Rompe récord

Ciudad de México.

El video de "Despacito" de Luis Fonsi con Daddy Yankee rompió un récord más al convertirse en el primero en alcanzar los 6.000 millones de vistas en YouTube, anunció la plataforma de videos el lunes.

"Despacito", cuyo video fue publicado en YouTube el 12 d enero de 2017, fue la canción más escuchada por streaming de ese año y se impuso en las listas de popularidad del mundo.

Parece que los fans todavía no la han superado, pues tras romper el récord el domingo. El video es actualmente el más visto de YouTube y su competencia más cercana es "Shape of You" de Ed Sheeran (con 4.090 millones de visitas) y "See You Again" de Wiz Khalifa con Charlie Puth (4.020 millones de visitas).