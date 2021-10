Rompe quinielas

Nadie hubiera apostado que, después de cinco semanas de acción en la campaña, una gran cantidad de partidos fueran tan parejos, que los favoritos no estuvieran carburando o que la Liga fuera comandada por los Cardenales de Arizona, únicos invictos con marca de 5-0.

Las primeras cinco semanas de acción han sorprendido a todos. Los Bills de Búfalo comandan la AFC y quieren regresar a un Super Bowl, y hasta los Vaqueros de Dallas están con ritmo para romper el maleficio de llegar al duelo de febrero.

El quarterback de los Cuervos de Baltimore está de vuelta en el plano terrestre, pues suma ocho touchdowns por pase, promedia 6.1 yardas por intento de carrera, el segundo mejor de toda la Liga.

Igualmente, la casa parece que no está pesando tanto. Tras una campaña donde las tribunas no estuvieron llenas por la pandemia del Covid-19, la NFL reabrió sus puertas pero esos gritos no están funcionando, pues hasta el momento los visitantes han ganado 41 partidos, por 39 de los locales.

La Liga está tan loca que 21 partidos se han decidido por tres puntos o menos, la mayor cantidad de encuentros tan cerrados en la historia en ese mismo lapso (21 en 2007 y 1998).

YA PASÓ DE TODO...

Duelos cardíacos, finales de alarido y jugadas de otro mundo han protagonizado las primeras 5 semanas.

- Son 19 juegos que se han decidido en el último minuto de juego.

- Un total de 8 partidos se han jugador en tiempo extra, la mayor cifra tras cinco semanas desde 2018, 2002 y 1983.

- Siete equipos con 3+ victorias en esta campaña no clasificaron a Playoffs la campaña anterior (Arizona, Carolina, Cincinnati, Dallas, Denver, Las Vegas y Cargadores).

- Búfalo es el primer equipo desde 2012-13 (Denver) con 35 puntos o más en los primeros cinco juegos.

-Jamal Agnew, de los Jaguares de Jacksonville, regresó un intento de gol de campo para un TD de 109 yardas.

-Justin Tucker, de los Cuervos, conectó gol de campo de 66 yardas, récord de la NFL.