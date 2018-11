Rompe Michoacán pacto educativo

Ciudad de México

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que si bien las finanzas del estado no "están en bancarrota", éstas ya no dan para cubrir la nómina magisterial, por lo que entrega al gobierno federal el sistema educativo local.

"No hay para cerrar el mes de diciembre, quincena, aguinaldo. No es que no me importe la educación, pero ese tema no es mi responsabilidad, sino del gobierno federal. El gobierna federal tiene 30 días para nombrar un representante y solucionar el problema", aseveró.

Aureoles anotó que a partir de hoy dan por terminado la adhesión al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebrado desde 1992, y el Convenio de Coordinación para la Conclusión del Proceso de Conciliación de Plazas Transferidas suscrito en el 2014.

"Debido a que las diversas modificaciones al acuerdo original, tanto en la distribución de recursos como en la operación de los mismos, impuestos de manera unilateral por las Secretarías de Hacienda y Educación Pública, han generado un grave perjuicio a las finanzas públicas estatales, que le hace imposible continuar con los servicios a su cargo", expresó en un mensaje el gobernador.

Aureoles Conejo añadió que tan solo en la nómina magisterial del estado se gasta 4 mil 200 millones de pesos, solo en educación básica.

MAESTROS SE PONEN EXIGENTES

Luego de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunciara que entregará el sistema educativo estatal al gobierno federal, la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que analizarán las acciones que van a tomar ante esta decisión.

"Exigiremos nuestros pagos completa y oportunamente, y el cumplimiento de las obligaciones de Estado-patrón", expresó el líder de la CNTE en Michoacán, Víctor Manuel Zavala Hurtado.

Dijo que su organización reitera el compromiso con la educación, los padres de familia, con los alumnos y con los trabajadores de la educación, por lo que no renunciarán a ninguna de sus conquistas laborales y salariales.

"Lo declarado por el titular del Ejecutivo estatal habrá de ser analizado en nuestras instancias, para determinar las acciones pertinentes", adelantó Zavala Hurtado.

Juan Manuel Macedo Negrete, líder de la DIII-6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), hizo un llamado a Silvano Aureoles para que reconsidere su decisión de regresar el sistema educativo local a la federación.

"No se vale tirar la toalla en función de los servicios educativos. Hay que esperar a que llegue el nuevo presidente de la República y vamos a trazar acuerdos", señaló.

Macedo Negrete anunció que la SNTE va a sumarse a una propuesta de acuerdos para que los agremiados al sistema estatal no se preocupen.

Reconoció que si bien el estado de Michoacán está en quiebra y no pasa por buenos momentos, así se encuentran muchas entidades de la República.

"Por eso le pido al gobernador reconsidere su posición y busquemos juntos una ruta que nos ayude a todos a alcanzar el beneficio a los trabajares, pero que no es el momento de tirar la toalla", sostuvo el líder sindical.