Rompe Joao Maleck el silencio del accidente

"Lo primero que se me vino a la mente, porque hay muchas versiones, nunca me desatendí, lo primero que hice fue preguntar cómo estaban. Entiendo que fue mi responsabilidad hasta cierto punto, fue algo que le pudo haber pasado a cualquiera, acepto que fue un error de mi parte, muy duro.

"Le pudo haber pasado a cualquiera. Ya en el hospital no me quisieron decir qué había sucedido. Le pregunté a mi mamá cómo estaban las otras personas, me platicó por qué no me quería decir y le dije que me hubiera gustado cambiar la moneda, que me hubiera tocado estar del otro lado porque es algo muy duro", dijo Maleck a TUDN.

El 23 de junio de 2019, el futbolista estrelló su automóvil con otro en el que iba una pareja de recién casados (María Fernanda Álvarez y Alejandro Castro), los cuales fallecieron. En octubre, el jugador fue declarado culpable por homicidio culposo agravado, con una pena de tres años, ocho meses y 15 días, que ni siquiera cumplió. El pasado 15 de diciembre obtuvo su libertad condicional.

Maleck insiste en que no estaba en estado de ebriedad.

"Esa noche había ingerido mínimo alcohol, porque mucha gente no lo sabe, pero en una primera prueba me salió un mínimo porcentaje en la orina y en la sangre me salió negativo porque yo iba consciente, en todo momento estuve consciente porque yo sabía que iba a conducir un vehículo y fue una desatención de mi parte", insistió.

Ahora, tras salir de prisión, encontró acomodo en el Deportivo Cafessa Jalisco, de la Segunda División, toda vez que el club Santos se rehusó a registrarlo.

Maleck era una de las más grandes promesas del futbol mexicano, sobre todo tras jugar con la Sub-19 del Porto.

