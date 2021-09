Rompe en llanto

"Me está costando mucho trabajo, no sabes cuánto. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada, me veo al espejo y no he podido verme al espejo diciendo: ´esta mujer eres y ve todo lo que ha recorrido´", dijo en la emisión.

En medio del llanto, la también empresaria le preguntó a la sexóloga del programa: "¿Me ayudas?".

Luego de abrazarla, Irene Moreno le dijo: "Qué bueno que lo enfrentas y no depende necesariamente de ellos, porque tu marido babea por ti, te ve cómo te vemos todas, hermosa, preciosa, pero claro, tú pasaste de una década a otra, además, fíjate, en una parte pública de siendo la jovencita, la chiquita, la nenita, o sea tú misma te compraste esa idea de siempre ser joven.

"Todos estos procesos también para la fertilización enloquecen", agregó Irene.