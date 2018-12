Rompe en llanto

Ciudad de México

Apenas hace unas semanas Lady Gaga y Bradley Cooper sorprendieron con su gran actuación en el remake de "Star is Born". Ahora es la cantante quien vuelve a conmover al público con su homenaje al actor durante la 32º edición del American Cinematheque Adward, que reconoce el trabajo de algunos actores en la industria del cine.

Cuando llegó el turno de que subiera al escenario, la intérprete de "Born this way" no pudo contener las lágrimas al dedicarle un emotivo mensaje a su compañero.

"Me escapé de Stefani durante mucho tiempo. Me puse capa de superhéroe y me llamé Lady Gaga. Me desafiaste a sumergirme profundamente en un lugar donde tenía que volver a verla, volvería a ser Stefani", dijo la cantante.

LOS UNE GRAN AMISTAD

Pero la relación de trabajo trascendió fuera de la pantalla y ambos aseguraron en una entrevista para Entertainment Tonight que tras esta producción han encontrado una gran amistad que traspasará el tiempo.

"Hablamos todo el tiempo, sí y es emocionante y maravilloso. Ambos estamos muy agradecidos por la forma en que se recibe la película", aseguró Gaga.

Y aunque gran parte de la premiación fue para reconocer a Bradley, el vestido en transparencia de ella no pudo pasar desapercibido.

Mientras tanto y ante estas declaraciones, no sería nada raro que volvieran a trabajar juntos en otros proyectos.

A flor de piel

La cantante no pudo contener las lágrimas durante el discurso en honor al actor.