Rompe el silencio

La hermana de Britney Spears, Jamie Lynn, había permanecido muy callada durante el pleito legal de la estrella pop para ponerle fin a su polémica tutela... Hasta ahora.

Y es que la ex estrella infantil de Nickelodeon anunció en sus redes sociales que está por lanzar en todo el mundo un libro autobiográfico titulado "Things I Should Have Said" ("Cosas que Debería Haber Dicho").