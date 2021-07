Rompe el silencio para liberarse

Billy Porter rompió el silencio sobre su diagnóstico de VIH al decir que no se lo contó a casi nadie durante 14 años por vergüenza y temor a represalias y marginación en la industria del espectáculo.

“La verdad es la curación. Y espero que esto me libere. Espero que esto me libere para poder experimentar una alegría real pura, para que pueda experimentar la paz, para que pueda experimentar la intimidad, para que pueda tener relaciones sexuales sin vergüenza. Esto es por mí”, dijo el galardonado astro de “Pose” a The Hollywood Reporter en una entrevista publicada el miércoles.