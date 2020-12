Rompe el silencio

Ciudad de México.

La influencer Olivia Jade Giannulli rompió el silencio sobre la sentencia de prisión que sus padres, la actriz Lori Loughlin y el diseñador Mossimo Giannulli, enfrentan por el escándalo de fraude universitario, y considera que toda su familia merece una segunda oportunidad.

Olivia Jade se presentó en el programa de Facebook de la actriz Jada Pinkett Smith, Red Table Talk, para hablar sobre cómo su hermana, sus padres y ella han sobrellevado las cosas.

"Ha sido difícil. Creo que cualquiera, sin importar cuál sea la situación, no quiere que sus padres vayan a la cárcel, pero también creo que es necesario que sigamos adelante", indicó.

"No estoy tratando de convertirme en víctima. No quiero lástima, no merezco lástima. Nos equivocamos. Sólo quiero una segunda oportunidad para decir: ´Reconozco que hice mal´. Nunca pude decir: ´Lamento mucho que esto haya pasado´, o: ´Realmente reconozco que esto fue un gran lío de todos´, pero creo que todos en mi familia se sienten igual ahora".

La celebridad hizo un repaso del caso junto a las coanfitrionas de Jada, su madre Adrienne Banfield-Norris y su hija Willow Smith, y contó que al momento en que se enteró de todo lo que estaba sucediendo fue junto a un grupo de amigos, y se sintió tan avergonzada tiempo después que se escondió durante varios meses.

AVERGONZADA

"Nunca volví a la escuela. Estaba demasiado avergonzada. No debería haber estado ahí en primer lugar, claramente, así que no tenía sentido que intentara regresar", recordó la famosa sobre su ingreso ilícito a la Universidad del Sur de California.

No obstante, al comienzo de la situación ella no se sentía molesta con sus padres sino, más bien, confundida por todo lo que pasaba ya que no había comprendido el panorama completo del error en el que su familia había caído.

Aunque está preocupada por el bienestar de sus padres en prisión, sentencia que les fue dada tras haberse declarado culpables en mayo de los cargos de conspiración para fraude, Olivia Jade confía en que ambos están bien porque considera que son muy fuertes.

"Sé que ella (Lori Loughlin) es fuerte y este es un buen periodo de reflexión. Sé que es positivo que ella esté ahí ahora mismo; ella realmente podrá pensar en todo lo que sucedió como una especie de reflexión sobre lo que querrá hacer cuando salga, lo que ha aprendido de todo esto, y creo que con suerte todo esto será una bendición al final", dijo.

Tras también haber sido protagonista de su propio escándalo al subir un video en el que declaró que los estudios no le importaban, por el cual aclaró que se siente avergonzada y pidió disculpas, la celebridad ha dedicado su tiempo a asesorar a jóvenes estudiantes en riesgo en Los Ángeles.

EMPRENDEDORA

"Quiero seguir haciendo cosas y encontrar más cosas por hacer, pero no sólo gastar dinero en un problema. Estoy intentando y emprendiendo y buscando", contó.

"Todavía estoy aprendiendo y me está tomando un rato hacerlo, pero también creo que necesitaba tener esa comprensión y esa mentalidad cambiadas para ser genuina mientras hago cosas.

Creo que si hubiera estado aquí hace un año esta habría sido absolutamente una conversación distinta".

De igual forma Olivia Jade siente que tanto ella como su familia lograron aprender valiosas lecciones de todo este asunto, mismas que considera que pondrán en práctica en los años venideros.

"Aunque darnos cuenta (de nuestro error) fue una experiencia loca para mí y mi familia, estoy feliz de saber que eso nunca volverá a suceder. Cuando tenga hijos, eso nunca sucederá. Solo espero que la gente pueda verlo", apuntó.