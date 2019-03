Rompe el silencio

Los Ángeles, Estados Unidos.

Tras los rumores que surgieron de que el exbeisbolista Álex Rodríguez le habría sido infiel a Jennifer López con Jessica Canseco, esta última habló sobre la relación que mantiene con ambos.

Hace unos días, Álex Rodríguez le dio anillo de compromiso a Jennifer López. Las fotos las publicaron en sus redes sociales para compartir lo felices que estaban en ese momento.

Pero en Twitter, José Canseco, también exjugador de beisbol, le escribió a Rodríguez: "deja de ser una mierda de persona y deja de engañar a Jennifer López". Y aseguró que mantenía una relación con su exesposa.

DESMIENTE RUMORES

Sin embargo, ha sido la propia Jessica Canseco quien ha desmentido los rumores a través de la misma red social: "esas acusaciones que hizo José no son ciertas. Conozco a Álex desde hace muchos años, pero hace cinco que no lo veo. Definitivamente no me acosté con él. Soy amigable con él y con Jennifer. En cuanto a José, él puede seguir jugando con sus amigos los aliens".

Por su parte, Canseco volvió a insistir en el tema e invitó a Jessica y Álex Rodríguez a realizarse una prueba de polígrafo para que todos sepan quién miente.

"Jennifer López, he escuchado que eres buena persona. Lamento que estés en medio de todo esto, pero la verdad tiene que saberse".