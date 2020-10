Rompe el silencio

Ciudad de México.- Paulina Rubio habló del polémico momento que vivió durante una transmisión en la que olvidó la letra de sus canciones y mostró un comportamiento extraño que dio mucho de qué hablar.

La cantante decidió abrir su corazón y expresar ante sus seguidores en redes sociales, su sentir ante la difícil situación de pandemia, en la que muchas cosas han cambiado; en este tiempo, la intérprete se ha tomado un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido.

TOMA SU TIEMPO

"Me tomé un tiempo, un retiro espiritual para conectar con los míos, para conectar conmigo, con todo lo que está pasando y todo lo que pasó", expresó.

Relejada en un sofá, la voz de "Ni una sola palabra" y "Te quise tanto", mostró su lado sensible al confesar lo mucho que extraña a sus fans y los conciertos.

"No puedo imaginarme una vida sin conciertos, no me imagino una vida sin mis niños y sin mis fans... los extraño en verdad, gracias por el cariño, por los mensajes, gracias a mi mamá, a mis amigos y también a ustedes los he sentido muy cerca".

SU MEJOR VERSIÓN

La llamada "Chica dorada" detalló que ha estado trabajando en sí misma para mostrar su mejor versión, y lo hace, principalmente, por sus dos hijos.

"Me tomé este tiempo para reflexionar, para hacer mi mejor versión, quiero ser mi mejor versión siempre, primero por mis hijos, después por mi, por mi familia y por la gente que me quiere".